محافظ كفر الشيخ: دعم المستشفيات بأجهزة حديثة وإضافة أقسام جديدة

أكد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الخميس، أنه تم تخصيص مساحة 10 أفدنة لإنشاء مستشفى كفرالشيخ العام الجديدة بجوار مجمع إسكان تحيا مصر، بمدينة كفر الشيخ عاصمة المحافظة، مؤكداً أن هذا المشروع يأتي ضمن البرنامج الرئاسي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى.

أضاف المحافظ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرا لاهتمام رئيس الجمهورية بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، مشيرا الي أن المحافظة شهدت افتتاح عدة مستشفيات جديدة " منها مستشفي بلطيم النموجي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومستشفى قلين المركزى، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفر الشيخ العام.

وقال "نور الدين" أن قطاع الصحة بالمحافظة شهد تنفيذ عمليات تطوير شاملة لعدة مستشفيات منها مستشفى فوه المركزى، والتشغيل التجريبى لمستشفى بيلا المركزى"، وجاري إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض المركزي، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تزويد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى المحافظة .