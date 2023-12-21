برشلونة يفتح باب الرحيل أمام لاعبيه في الانتقالات الشتوية المقبلة

تداولت انباء صحفية كشف عنها موقع "ريليفو" الإسباني"، فإن إدارة برشلونة باتت مستعدة للاستماع إلى العروض المقدمة لجميع لاعبي الفريق الكتالوني في شهر يناير المقبل.

وبعد إعلان خوان لابورتا، رئيس برشلونة، عن رغبته في ضم لاعب خط وسط هذا الشتاء، أصبح توفير السيولة المالية أمرا أكثر إلحاحا.

وأشار التقرير إلى أن برشلونة لن يتمكن من بيع لاعبيه بسهولة، خاصة في ميركاتو الشتاء، لكنه يركز جهوده على التخلص من 3 نجوم، هم روبرت ليفاندوفسكي وجول كوندي وأندرياس كريستنسن، مقابل مبالغ مقبولة.

‏فيران باقي بصفوف برشلونة

يشهد الموسم الحالي تألق للاعب الاسباني فيران توريس مع برشلونة في الدوري و دوري أبطال أوروبا عكس ما كان عليه الموسم الماضي.

وقال صحفي الموندو خافيير جاسكون حيال ذلك : فيران نشط الفريق بدخوله أمس أمام ألميريا، قدّم حلولًا هجومية أكثر من فيليكس وخلق المزيد من المساحات لليفاندوفسكي ، بهذا الأداء فإنه يُرشّح نفسه بقوة للّعب أساسيًا بجانب رافينيا و ليفا في خط الهجوم.

فتح نادي برشلونة باب الرحيل أمام لاعبيه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية اسبانية.

برشلونة يعاني من أزمة مالية خانقة منذ عدة أشهر، تدفعه للبحث عن أي مصادر للتمويل وإنعاش خزينته، لتجنب عقوبات اللعب المالي النظيف.