جامعة أسيوط تبتكر مجموعة أعمال فنية للمشاركة في مسابقة إبداع للموسم الـ12

نظم قسم الفنون التشكيلية بإدارة الفنون في الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط مجموعة من الأعمال الفنية المبتكرة للمشاركة في مسابقة إبداع للموسم الثاني عشر. تنظم هذه المسابقة وزارة الشباب والرياضة، وتحظى برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب. وتقام المسابقة تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية بجامعة أسيوط، وبإدارة الدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة أسيوط.

وقد تم تنفيذ هذه الأعمال الفنية بإشراف وتنفيذ من قبل محمد جمعة، مدير إدارة الفنون بجامعة أسيوط. وشيرى وجدى رئيس قسم الفنون التشكيلية وتهدف هذه الأعمال إلى إبراز المواهب الفنية في الجامعة وتعزيز الابتكار والإبداع بين الشباب. وتعتبر المسابقة فرصة ممتازة للطلاب والشباب الذين يمتلكون موهبة فنية لعرض أعمالهم وإلهام الآخرين.

تتنوع الأعمال الفنية المقدمة في المسابقة، من لوحات فنية إلى منحوتات وأعمال فنية ثلاثية الأبعاد. تم تصميم هذه الأعمال بأسلوب مبتكر وفريد يعكس ابتكار وتجربة المشاركين.

بالإضافة إلى إبراز الموهبة الفنية، تهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي والمبتكر في تقديم رؤيتهم الفنية الفريدة. وتعتبر هذه المسابقة مناسبة هامة للتواصل والتفاعل بين الطلاب والشباب المهتمين بالفنون.

يعتبر دعم الأنشطة الفنية والثقافية من قبل جامعة أسيوط وإدارة الفنون خطوة هامة لتعزيز التعبير الفني وتشجيع المواهب الشابة في هذا المجال. ويأمل الفريق المنظم أن تحقق المسابقة نجاحًا كبيرًا وتساهم في تعزيز الفن والثقافة في جامعة أسيوط.

جانب من ورش العمل

جانب من ورش العمل

جانب من ورش العمل

جانب من ورش العمل