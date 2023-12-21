جامعة كفر الشيخ تناقش الهجرة غير الشرعية



اطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية وتوعوية شاملة إلى قرية برج البرلس والقري المجاورة بمركز بلطيم جاء ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تنظمها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتورأماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و نفذ القافلة الإدارة العامة لمشروعات البيئة برئاسة مدير عام القطاع المحاسب نافع حمادة ، ومحمد صلاح عمار مدير إدارة متابعة المشروعات.

يأتي ذلك فى اطار دور الجامعة فى خدمة المجتمع داخل قري محافظة كفر الشيخ تنفيذا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والأسنان والتمريض والتربية والتربية النوعية والآداب .

وجرى الكشف الطبي على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

و شهدت القافلة الطبية إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على 1246 حالة من أبناء قرية برج البرلس والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياه كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

كما ناقشت القافلة بقصر الثقافة ببرج البرلس بحضور احمد الشهاوي مدير قصور الثقافة بكفر الشيخ، الهجرة غير الشرعية والاضرار التى تلحق بالمجتمع نتيجة هذه الظاهرة السلبية.

كما تم تنفيذ ورشة عمل لتنمية الصناعات الحرفية يعلى التعرف بأنواع الخامات والتقنيات المستخدمة فى صناعة الملابس والجلود وطباعة المنسوجات، وذلك بهدف التشجيع على تعلم وإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فى إطار دعم الأسر الأكثر احتياجا وزيادة دخلها .