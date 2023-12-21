زواج أحمد الفيشاوي ودينا الراقصة تريند الساعة.. صورة جريئة وتصريح صادم يكشفان المستور

خرجت الراقصة دينا عن صمتها لترد على الأنباء المتداولة مؤخرًا بشأن زواجها من الفنان أحمد الفيشاوي، بعد انتشار صورة تجمعهما في أحدث ظهور لهما معًا وهما يجلسان في وضع جريء من كواليس تصوير أحدث أعمالهما السينمائية "عادل مش عادل"، ما أثار استفزاز وغضب الجمهور.

دينا الراقصة تكشف حقيقة زواجها من أحمد الفيشاوي: متجوزش راجل أصغر مني

نفت دينا زواجها من الفيشاوي مشيرة إلى رفضها التام لبزواج برجل يصغرها سنًا، مضيفة: "في ناس تقدر تعمل كده ومش بعترض عليهم إنما دي مش دماغي ومش سكتي في الدنيا".

أحمد الفيشاوي ودينا

كما أكدت الراقصة دينا أنها عندما تتزوج ستعلن خبر زواجها للجميع، حيث قالت: "لما اتجوز هقول للناس مش هخاف، لأني مش داخلة أعمل حاجة غلط، ولكن الفيشاوي صديق عزيز على قلبي جدًا.

دينا الراقصة تستفز منتقدي صورتها الجريئة مع الفيشاوي: صديق عزيز وأنا راضية

كما استنكرت دينا وصف صورتها مع الفيشاوي وهو يضع يده على ركبتيها العاريتين بالـ"الجريئة"، مشيرة إلى أن الجيب التي كانت ترتديها قصيرة مثل أغلب أزيائها التي اعتاد الجمهور على رؤيتها بها.

أحمد الفيشاوي ودينا

وأضافت دينا: "أنا بلبس طول عمري قصير مش حاجة غريبة عليا، وهو ساند ايده على رجلي عادي، فصورتنا في فيلم عادل مش عادل مفيهاش حياء ولا جريئة، وراضية إن الفيشاوي يحط إيده على رجلي".

جرأة دينا الراقصة مع أحمد الفيشاوي تثير الجدل حولهما

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة جريئة تجمع دينا الراقصة مع أحمد الفيشاوي، زاعمين أنهما تزوجا وتربطهما علاقة عاطفية، حيث ظهر الفيشاوي وهو يضع يديه على ركبتي دينا العاريتين بسبب قصر ملابسها.

أحمد الفيشاوي ودينا

فيلم عادل مش عادل قريبًا بدور العرض السينمائي

في الوقت نفسه، من المقرر أن يُعرض فيلم "عادل مش عادل" قريبًا، بمختلف دور العرض السينمائي، ضمن موسم أفلام 2024، وتدور أحداثه حول "سيد رهبة" الذي يعيش في أحد المنازل، من الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكائه وشجاعته ليتعرض إلى حادث يقلب مجرى الأحداث رأسًا على عقب.

عادل مش عادل

فيلم عادل مش عادل يضم نخبة مميزة من نجوم الفن أبرزهم أحمد الفيشاوي، ودينا، وشيري عادل، ومحمد رضوان، ومحمد أوتاكا، ومحمود البزاوي، وهو من تأليف أدهم سعيد، وإخراج أحمد يسري.