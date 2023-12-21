"الكوليرا والطاعون".. أمراض خطيرة تهدد غزة جراء العدوان

قال الدكتور محمود الأفندي أستاذ علم الأحياء والأوبئة، إنّ فترات الحروب تشهد انتشار أمراض لأسباب عديدة، أولها شُح المياه وتلوثها، بالإضافة إلى انهيار منظومة الصرف الصحي، في ظل الكثافات السكانية الهائلة كما يحدث بقطاع غزة، وبخاصة لدى الأطفال.

وأضاف الأفندي، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "من أسباب انتشار الأمراض هو جثث الحيوانات النافقة وجثث البشر ما يؤدي إلى انتشار أمراض ميكروبولوجية كثيرة إما عن طريق تنشق الغبار السام في الهواء أو نقلها عن طريق الحشرات أو شرب المياه الملوث".

وتابع، أن الأمراض الناجمة عن هذه الأسباب قد يجعلها تصبح أوبئة مثل الكوليرا والطاعون والسُل وغيرها من الأمراض التي تمس الجهازين الهضمي والتنفسي، حيث تنتقل هذه الأمراض بسرعة وتدهور المنظومة الصحية إلى نحو يصعب السيطرة عليه، مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية في غزة قبل الحرب هائلة وكانت تقدر بشخصين لكل متر مربع، مقابل 20 شخصا لكل متر مربع بعد الحرب، وبالتالي، فإن أي وباء قد يؤدي إلى كارثة.

فيما قالت الدكتورة ولاء بطاط الباحثة في قضايا الطفل، إنه لا يمكن حماية أطفال قطاع غزة من الأمراض المعدية والأوبئة في ظل الأوضاع الراهنة، لأن الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية التي قد تسبب الأمراض الوبائية فيما بعد تحتاج إلى عزل ونظافة فائقة وغذاء وأدوية، وكل ذلك مفقود في غزة.

وأضافت: "لا يمكن أن نحمي أطفالنا في ظل فقدانهم أدنى مقومات الحماية وأبسطها، فالطفل يحتاج إلى عزل، وفي فصل الشتاء تنتشر الأمراض المعدية مثل نزلات البرد والأمراض التنفسية والأمراض المعدية المختلفة، ولكي نتجنب انتشار هذه الأمراض بين الأطفال يجب العزل".

وتابعت: "أين سيعزل الأطفال وهم يتكدسون في مدارس أونروا التي أصبحت مركز أمراض ووباء، فالمكان غير صحي وآمن حيث يتعرض للقصف باستمرار، كما أنه غير مهيأ على مستوى النظافة، ومن ثم، فإنه لا يمكنه أن يكون مناسبا لوقاية أطفال غزة من الأمراض".