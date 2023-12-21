موعد مواجهة الأهلي وبطل اليابان على برونزية المونديال والقنوات الناقلة

مع دقات الرابعة والنصف عصر غد الجمعة بتوقيت القاهرة ، يلتقي النادي الأهلي نظيره أوراوا الياباني ، في مواجهة تحديد الفريق المتوج بالميدالية البرونزية والترتيب الثالث ، خلال منافسات كأس العالم للأندية الذي تستضيف مدينة جدة السعودية فعالياته.



ومن المقرر أن يذاع اللقاء عبر شبكة قنوات السعودية الرياضية ، ومنصة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الإلكترونية.

ويخوض الأهلي اللقاء بعد الهزيمة أمام فلومنينيسي البرازيلي بثنائية من دون رد في نصف النهائي ، بينما بيخوض فريق أوراوا الياباني اللقاء بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

تصريحات كولر على هامش مران الأهلي الختامي للمواجهة ..

وأكد مارسيل كولر المدير الفني للأحمر في تصريحاته اليوم قبل المران الجماعي للفريق: هدفنا التتويج بالميدالية البرونزية وهو هدف المنافس أيضًا، الفريقان خاضا ‏لقاءين في كأس العالم للأندية إلى الآن وظهرا بشكل جيد. حققنا الفوز في المباراة الأولى أمام ‏اتحاد جدة، وخسرنا في المباراة الثانية أمام فلومينينسي في نصف نهائي البطولة، رغم أننا كنا ‏الأقرب للفوز.‏

وطالب المدير الفني لاعبي الأحمر ببذل أقصى جهد خلال مباراة أوراوا الياباني، لتحقيق الفوز والتتويج ‏بالميدالية البرونزية.‏

وشدد كولر على أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى المزيد من التركيز أمام المرمى، وأن يكون ‏هناك شراسة من أجل التسجيل للفوز بالمباراة.‏

وأوضح مارسيل كولر أن علاج إهدار الفرص أمام المرمى يحتاج إلى المزيد من الوقت و‏التدريبات المستمرة.