الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البرلمان العربي يعزى رئيس مجلس الأمة الكويتى في وفاة الشيخ نواف الصباح

رئبس البرلمان العربي
رئبس البرلمان العربي

قدم السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، واجب العزاء في وفاة فقيد الأمة المغفور له بإذن الله تعالى أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه .

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبدالعزيز السعدون  لرئيس البرلمان العربي بحضور معالي نائب رئيس المجلس محمد المطير وأعضاء مجلس الأمة الكويتي.

وخلال الاستقبال استذكر "العسومي"  السيرة العطرة للمغفور له بإذن الله الشيخ نواف الأحمد الصباح طيب الله ثراه وجهوده العربيه الصادقة لدعم وتعزيز التضامن العربي وعطائه غير المحدود لوطنه وللأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع، كما كان رحمه الله أميرا للإنسانية وللعطاء الذي لم يتوقف وامتد للعالم بأكمله وبرحيله فقدنا رجلا من أغلى الرجال مخلصا لوطنه وأمته، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

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