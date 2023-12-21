بعد أزمة زواجهما سرًا.. أول ظهور رسمي للعروسين سامح الصريطي وزوجته المطربة المعتزلة (شاهد)

شغل الفنان سامح الصريطي وزوجته المطربة المعتزلة حنان حديث الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد أول ظهور لهما معًا عقب إعلان نبأ زواجهما رسميًا للنور، وذلك خلال حلولهما ضيوفًا مع الإعلامية إسعاد يونس على برنامج "صاحبة السعادة" المُذاع عبر قناة DMC الفضائية.

أول ظهور للعروسين سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان بعد خروج زواجهما للنور

ومن المقرر أن تستضيف الإعلامية إسعاد يونس خلال الحلقة النجم سامح الصريطي وابنته ابتهال، وزوجته المطربة المعتزلة حنان، ونجلها هشام خليل، يوم الثلاثاء المقبل، ليفتحوا قلوبهم للجمهور ويشكفون كواليس وأسرار بداية تعارفهما ونشأة قصة الحب التي جمعت بينهما، وكذلك ردود أفعال المحيطين بهما وعلى رأسهم الأبناء.

سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان

في الوقت نفسه، تتحدث كلا من ابتهال وهشام على ردود أفعالهما حينما تلقيا خبر زواج والديهما النجم سامح الصريطي والمطربة حنان، بالإضافة إلى العديد من المفاجآت التي حدثت منذ إعلان خبر الزواج رسميًا.

سامح الصريطي يكشف أسرار زواجه من المطربة المعتزلة حنان منذ أشهر

وكان الفنان سامح الصريطي، قد قرر لأول مرة الإفصاح عن قصة زواجه من المطربة المعتزلة حنان وإخراجها إلى النور، وكشف كواليس ارتباطهما عاطفيًا منذ أشهر عدة، ولكن في سرية تامة مع تحفظهما على عدم إعلان خبر الزواج رسميًا إلا في الوقت المناسب.

سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان مع أبنائهما وإسعاد يونس

استنكر سامح الصريطي الضجة التي أثارها نبأ زواجه من المطربة المعتزلة حنان بين الجمهور، مشيرًا إلى أنها حرية شخصية، والزواج أمرًا شرعيًا أمام الله وليس عيبًا".

سامح الصريطي عن زواجه من المطربة المعتزلة حنان: مش عيب ما دام قدام ربنا

وكشف الصريطي عن سر امتناعهما عن إعلان خبر الزواج بشكل رسميًا، مشيرًا إلى أنه تزوج من المطربة المعتزلة حنان قبل شهر رمضان الماضي، ولكنهما اتفقا على عدم نشر الخبر إلا في الوقت المناسب، مضيفًا: "الجواز مش عيب ما دام قدام ربنا".

سامح الصريطي وزوجته المطربة حنان مع ابنها هشام خليل

وتطرق الصريطي خلال حواره للحديث عن قصة اعتزال زوجته المطرب حنان، مؤكدًا أنه لا يتدخل في قراراتها، فهي اعتزلت الغناء منذ سنوات طويلة بناءً على رغبتها، متابعًأ: "هذا الأمر يتعلق بحياتها الشخصية، وهي حرة، أنا تزوجتها على موقفها وكانت معتزلة حينها".

قصة زواج سامح الصريطي ونادية فهمي

وتزوج الفنان سامح الصريطي للمرة الأولى من الفنانة القديرة الراحلة نادية فهمي، وأنجبا ابنتين، وهما الفنانة ابتهال الصريطي وآية الصريطي، واستمر زواجهما لأكثر من 23 عامًا ثم انفصلا، إلا أنهما ظلا على علاقة جيدة، حتى وفاتها.

زواج سامح الصريطي ونادية فهمي

زيجات المطربة المعتزلة حنان

أما المطربة المعتزلة حنان، فقد تزوجت مرتين من قبل، ففي المرة الأولى تزوجت من الملحن خليل مصطفى، وأنجبت منه ابنها الأول هشام ثم انفصلا، بينما أنجبت من زوجها الثاني ابنتها "أميرة".

زيجات المطربة المعتزلة حنان

سامح الصريطي يكشف سبب رفضه للأعمال الفنية المعروضة عليه مؤخرًا

على صعيد آخر، كشف سامح الصريطي عن سبب رفضه المشاركة في بعض الأعمال الفنية، التي تُعرض عليه من حين لآخر، مشيرًا إلى أنه يعتز بالأعمال التي اعتذر عنها أكثر من الأعمال التي ظهر فيها، ولكنه أصبح يشعر بالمسؤولية بشكل أكبر، مع تقدمه في العمر.

سامح الصريطي

وأضاف الصريطي: "في ذهني على طول الآية الكريمة: ألم تر كيف ضربَ اللهُ مثلًا كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبةٍ أصلُها ثابتٌ وفرعُها في السماءِ تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بإذنِ ربِّها"، لافتًا أن بعض الأعمال الفنية أصبحت تُقدَّم وتُصنع باستخفاف واستسهال، لمجرد مهنة أو عمل.

آخر أعمال سامح الصريطي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامح الصريطي، كان دوره في مسلسل "الإختيار 2"، الذي خاض به موسم دراما رمضان عام 2021، وشاركه البطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم من نجوم الفن.