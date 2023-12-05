قدام ربنا ومش عيب.. سامح الصريطي يفجر كواليس زواجه سرًا من مطربة شهيرة معتزلة لأول مرة

قرر الفنان سامح الصريطي، لأول مرة الإفصاح عن قصة زواجه من المطربة المعتزلة حنان وإخراجها إلى النور، وكشف كواليس ارتباطهما عاطفيًا منذ أشهر عدة، ولكن في سرية تامة مع تحفظهما على عدم إعلان خبر الزواج رسميًا إلا في الوقت المناسب.

سامح الصريطي يكشف أسرار زواجه من المطربة المعتزلة حنان منذ أشهر

استنكر سامح الصريطي الضجة التي أثارها نبأ زواجه من المطربة المعتزلة حنان بين الجمهور، مشيرًا إلى أنها حرية شخصية، والزواج أمرًا شرعيًا أمام الله وليس عيبًا".

سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

سامح الصريطي عن زواجه من المطربة المعتزلة حنان: مش عيب ما دام قدام ربنا

وكشف الصريطي عن سر امتناعهما عن إعلان خبر الزواج بشكل رسميًا، مشيرًا إلى أنه تزوج من المطربة المعتزلة حنان قبل شهر رمضان الماضي، ولكنهما اتفقا على عدم نشر الخبر إلا في الوقت المناسب، مضيفًا: "الجواز مش عيب ما دام قدام ربنا".

سامح الصريطي وزوجته المطربة المعتزلة حنان

وتطرق الصريطي خلال حواره للحديث عن قصة اعتزال زوجته المطرب حنان، مؤكدًا أنه لا يتدخل في قراراتها، فهي اعتزلت الغناء منذ سنوات طويلة بناءً على رغبتها، متابعًأ: "هذا الأمر يتعلق بحياتها الشخصية، وهي حرة، أنا تزوجتها على موقفها وكانت معتزلة حينها".

سامح الصريطي

قصة زواج سامح الصريطي ونادية فهمي

وتزوج الفنان سامح الصريطي للمرة الأولى من الفنانة القديرة الراحلة نادية فهمي، وأنجبا ابنتين، وهما الفنانة ابتهال الصريطي وآية الصريطي، واستمر زواجهما لأكثر من 23 عامًا ثم انفصلا، إلا أنهما ظلا على علاقة جيدة، حتى وفاتها.

سامح الصريطي وزوجته الراحلة نادية فهمي وابنتيهما

سامح الصريطي وزوجته الراحلة نادية فهمي وابنتهما

زيجات المطربة المعتزلة حنان

أما المطربة المعتزلة حنان، فقد تزوجت مرتين من قبل، ففي المرة الأولى تزوجت من الملحن خليل مصطفى، وأنجبت منه ابنها الأول هشام ثم انفصلا، بينما أنجبت من زوجها الثاني ابنتها "أميرة".

المطربة المعتزلة حنان

سامح الصريطي يكشف سبب رفضه للأعمال الفنية المعروضة عليه مؤخرًا

على صعيد آخر، كشف سامح الصريطي عن سبب رفضه المشاركة في بعض الأعمال الفنية، التي تُعرض عليه من حين لآخر، مشيرًا إلى أنه يعتز بالأعمال التي اعتذر عنها أكثر من الأعمال التي ظهر فيها، ولكنه أصبح يشعر بالمسؤولية بشكل أكبر، مع تقدمه في العمر.

وأضاف الصريطي: "في ذهني على طول الآية الكريمة: ألم تر كيف ضربَ اللهُ مثلًا كلمةً طيبةً كشجرةٍ طيبةٍ أصلُها ثابتٌ وفرعُها في السماءِ تُؤتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بإذنِ ربِّها"، لافتًا أن بعض الأعمال الفنية أصبحت تُقدَّم وتُصنع باستخفاف واستسهال، لمجرد مهنة أو عمل.

سامح الصريطي

آخر أعمال سامح الصريطي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان سامح الصريطي، كان دوره في مسلسل "الإختيار 2"، الذي خاض به موسم دراما رمضان عام 2021، وشاركه البطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وأسماء أبو اليزيد، وغيرهم من نجوم الفن.