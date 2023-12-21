برامج تدريب دورية لرعاية صحة المرأة بقـنا

أكد الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إجراء تدريبات دورية للفرق الصحية ومقدمي الخدمة الطبية، لتبادل الخبرات في تشخيص وعلاج، أمراض الثدي، والأشعة التشخيصية، والأشعة التداخلية، وأعمال الباثولوجي.

وأوضح رئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي، بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتي للثدي، وتوفير العلاج بالمجان.

وأضاف"د.الغزالى"، وكذا التوعية بالصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والحياة الصحية، والكشف عن الأمراض غير السارية، كالسكري، وضغط الدم، وقياس الوزن، والطول، وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن.

الدكتورة سمر عاطف خلال زيارة ديوان المحافظة

من جانبها، أكدت الدكتورة ســمر عـاطـف مدير إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية الصحة بقنا؛ أن زيارة رئيس وأعضاء أعضاء اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة لمحافظة قــنا، تأتى في إطار الإهتمام بصحة المرأة، وتوعيتها بالكشف المبكر، ونشر الوعي الصحي، لدى السيدات والفتيات القنائيات.

جاء ذلك؛ خلال لقاء محافظ قــنا أشــرف الحجاوى اليوم؛ برئيس اللجنة القومية للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، والدكتور عماد خلاف استاذ جراحة أورام الثدي بالقصر العيني، وعضو اللجنة القومية لصحة المرأة، والدكتور عماد شاش أستاذ طب الأورام بالمعهد القومي، والدكتور حاتم أمين نائب الرئيس التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.