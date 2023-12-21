التربية والتعليم تفتتح المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023

شهد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى انطلاق المسابقة الوطنية للمهارات مصر ٢٠٢٣ بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (جى اى زد)، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى، والمهندسة شيرين فرج مديرة مكون تطوير التعليم المزدوج للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بمشروع دعم التشغيل.

وهنأ الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم الطلاب بهذا الإنجاز والوصول للنهائيات للتأهل لتمثيل مصر في مسابقة المهارات الدولية في فرنسا.

ورحب نائب وزير التربية والتعليم بالتعاون مع مشروع دعم التشغيل المنفذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) مصر واتحاد الصناعات، بما يعزز الشراكات القوية والتعاون الدولي في تنظيم وتنفيذ المسابقة الوطنية للمهارات.

وتأتي المسابقة الوطنية للمهارات في إطار استعداد مصر للمشاركة في المسابقة العالمية للمهارات WorldSkills، والتي ستقام في مدينة ليون بفرنسا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2024

أهداف المسابقة الوطنية للمهارات

وتستهدف المسابقة الوطنية للمهارات مصر 2023، تنمية وتطوير مهارات وقدرات طلاب التعليم الفني وتعزيز روح التنافسية لديهم، كما يعكس تنظيم هذه المسابقة الالتزام القوي بتطوير التعليم الفني وفقًا لرؤية مصر 2030، وتوفير فرص منافسة عالية الجودة وعرض مهارات الطلاب وتعزيز قدرات الشباب الموهوبين في مصر.

ويشهد يوم السبت المقبل الموافق 23 ديسمبر 2023 ختام تصفيات المسابقة الوطنية للمهارات والتي تأهل لها 75 طالبا وطالبة للتنافس في 15 مهارة، حيث ستتضمن التصفيات العملية اختيار الطلاب الثلاثة الأوائل في كل مهارة من خلال اختبارات تجري في صورة تنفيذ مشروع عملي بدأ اليوم ويستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وجدير بالذكر أنه تم إجراء اختبارات المرحلة الأولى من المسابقة الوطنية للمهارات في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2023، حيث تقدم للاختبار عدد 1515 طالبًا وطالبة للمشاركة في 15 مهارة مختلفة، مثل مهارات الطاقة المتجددة، وإدارة أنظمة شبكات تكنولوجيا المعلومات، وصناعة المجوهرات، والخراطة باستخدام برمجة الحاسوب .