مكتبة مصر العامة بدمنهور تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نظمت مكتبة مصر العامة بدمنهور ، احتفالية باليوم العالمى للغة العربية تحت عنوان "لغتى هويتى" ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار جهود وخطة المحافظة لتحقيق العدالة الثقافية بين المواطنين وتحقيق المشاركة المجتمعية بالفعاليات والندوات المختلفة .

حاضر فيها الدكتور عيد بلبع - وعميد كلية الآداب بالمنوفية

سابقا ، والدكتور محمد خليفة - رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور ،والدكتور محمد أبو على - أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة دمنهور،والدكتور محمج عسران

- وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة دمنهور ،والشاعر عبد الوهاب برانية - أستاذ الأدب والنقد بجامعة الأزهر ،و الشاعرإبراهيم زهران - عضو الأمانة العامة لمؤتمر أدباء مصر.

وتناولت الندوة ضرورة الحفاظ على كيان ومكانة اللغة العربية والدفاع عنها من أي تأثيرات أو تهميش وإقصاء من جانب اللغات الأخرى مع ضرورة تفعيل دور الجامعات والعملية التعليمية ومناهج وطرق التدريس لتمكين اللغة العربية من استيعاب العلوم والآداب والمعارف العصرية كافة.

كما شارك فى فعالياتها كوكبة من كبار شعراء البحيرة ورموزها الثقافية والفكرية التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن اللغة العربية لغة القرآن الكريم ،و أدار اللقاء الدكتور هشام رسلان - رئيس النادى الأدبى المركزى بالبحيرة.

وفى ختام اللقاء تم تقديم شهادات الشكر والتقدير إلي علماء اللغة العربية والشعراء ضيوف اللقاءوكذلك المشاركين بالحضور.