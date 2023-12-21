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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2007 يتفوق على سيراميكا بدوري الجمهورية

فريق الأهلي مواليد
فريق الأهلي مواليد 2007

نجح فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد عام ٢٠٠٧ في تحقيق الانتصار على ضيفه سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون مقابل، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الخميس على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.
 

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جاءت ثنائية فوزناشئي الأهلي على سيراميكا بواقع هدف في مجريات كل شوط، بعد أن سجل مصطفى بهجت الهدف الأول في الدقيقة ١٨، برأسية مميزة بعد عرضية من الظهير الأيمن كريم عمرو، وأضاف البديل محمد أشرف الهدف الثاني في الدقيقة ٦٥، بعدما تلقى تمريرة من أحمد الشيخ لينفرد بحارس المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وبدأ فريق ناشئي الأهلي اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: إياد تامر.
الدفاع: إياد مدحت - زياد وائل - كريم عمرو - مازن هاني.
الوسط: زيدان ناجح - محمد رأفت - ياسين عاطف - مصطفى بهجت - أحمد الشيخ.
الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

ورفع الأهلي رصيده بعد هذا الاتنصار إلى ٤٠ نقطة، مسجلًا ٣٣ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه. 

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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