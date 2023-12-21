بيومي فؤاد يطلب الحصول على جنسية أجنبية.. هل سيغادر مصر نهائيًا بعد أزمته الأخيرة؟

انتشرت أنباء عدة في الآونة الأخيرة تُفيد تقدم النجم بيومي فؤاد، بطلب للحصول على الجنسية الأجنبية من إحدى الدول، ما تسبب في تعرضه لهجوم عنيف من قبل الجمهور عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

بيومي فؤاد يطلب الحصول على جنسية أجنبية

وحسبما أفادت عدة مصادر مقربة، انتهى بيومي فؤاد من كل الإجراءات اللازمة لحصوله على الجنسية الأجنبية، وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، للدولة التي اختارها، والتي تتطلب إجراءات صارمة من أجل الحصول عليها.

بيومي فؤاد

ومن المفترض أن بيومي فؤاد سيتحفظ بالجنسية المصرية، إلى جانب جنسيته الأجنبية الجديدة، وفقًا للضوابط المنظمة في مصر التي ينص عليها القانون المصري.

جاء قرار بيومي فؤاد تزامنًا مع استعداده للمشاركة في عدد من العروض المسرحية، وكذلك الأعمال الدرامية التي من المقرر أن يخوض بها ماراثون دراما شهر رمضان المقبل لعام 2024.

بيومي فؤاد

هل سيغادر بيومي فؤاد مصر نهائيًا؟

جاء قرار بيومي فؤاد بطلب الحصول على جنسية أجنبية تزامنًا مع أزمته الأخيرة محمد سلام بسبب مسرحية زواج اصطناعي والتي فتحت عليه النيران من الجمهور حول دول الوطن العربي، ما أثار الشكوك والتساؤلات عما إذا كان سيغادر مصر نهائيًا بسبب تلك الأزمة أم لا.

بيومي فؤاد

القصة الكاملة وراء خلاف بيومي فؤاد ومحمد سلام

وكان الفنان بيومي فؤاد قد تعرض لحملات هجوم عنيفة مؤخرًا ولاقى انتقادات لاذعة بعد تصريحاته المثيرة للجدل التي كشف عنها على هامش مشاركتة في مسرحية "زواج اصطناعي" بموسم الرياض، حيث أعرب حينئذ عن استيائه الشديد من حملات الهجوم التي يتعرض لها وزملاؤه المشاركون في الموسم لهذا العام في ظل أحداث الحرب والإبادة الجماعية التي تشهدها غزة.

بيومي فؤاد

بيومي فؤاد يهاجم محمد سلام بعد اعتذاره عن المسرحية مش من حقك تغلط في فنك

وهاجم بيومي فؤاد الفنان محمد سلام على خلفية انسحابه من مسرحية "زواج اصطناعي"، وذلك بعد انتهاء عرض المسرحية بموسم الرياض.

وقال بيومي: "من حقك إنك تعتذر عن المسرحية لكن مش من حقك إنك تغلط في فنك .. إحنا مبنجيش علشان نضحك حضراتكم، إحنا بنقدم فننا المصري وانتوا بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدًا جدًا".

بيومي فؤاد ومحمد سلام

واختتم بيومي تصريحاته قائلًا: "شيء عظيم إن الفنان يبقى ليه جمهور في كل الدول وإني أخرج أتصور مع شاب سعودي أو سيدة سعودية وهي تعلم إن أنا مصري .. أنا بشرف بلدي، أنا فنان مصري وليا الشرف".