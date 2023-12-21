يبطئ الشيخوخة ويعزز المناعة.. طريقة عمل أرز باللبن في الفرن

أرز باللبن من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع ويتميز بمذاقه اللذيذ، بالإضافة لفوائده السحرية للجسم، فتعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وفوائد أخرى نقدمها لك خلال السطور التالية.

أرز باللبن

طريقة عمل أرز باللبن

المقادير

- أرز مصري : نصف كوب

- حليب : 2 كوب

- سكر : كوب

- كريمة : علبة (سائلة)

- ماء : حسب الحاجة

- فانيليا : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

اغسلي الأرز جيدا وضعيه في قدر.

اغمري الأرز بالماء وارفعيه على نار هادئة مع التقليب بواسطة ملعقة خشبية.

صُبي الحليب مع التحريك المستمر، وقبل أن تنضج المكونات أضيفي الكريمة والسكر والفانيليا.

وزعي المزيج بالتساوي في أكواب التقديم، ثم أدخليها إلى الفرن حتى يحمر وجهها.

قدمي الأكواب ساخنة أو اتركيها حتى تصبح بحرارة الغرفة ثم أدخليها إلى الثلاجة.

فوائد تناول الأرز باللبن

تقوية جهاز المناعة

يحتوي الأرز على مضادات الأكسدة التي تعزز جهاز المناعة، على مقاومة الالتهابات والإجهاد التأكسدي الذي قد ينتج عنه أمراض مزمنة.

تعزيز صحة البشرة

يحتوي الأرز باللبن على الأحماض ومضادات الأكسدة التي تساعد البشرة بما في ذلك حمض البارا-أمينوبنزويك المرتبط بحماية البشرة من أضرار أشعة الشمس، وتقليل ظهور التجاعيد.

صحة الجهاز الهضمي

تحتوي هذه الحلوى على قليل من اللاكتوز الذي يخفف من عمل الجهاز الهضمي، ويعزز بكتيريا الأمعاء التي تمنع عسر الهضم والعدوى.

يبطئ الشيخوخة

يحتوي الأرز باللبن على كمية وفيرة من الإينوزيتول الذي يعزز نمو الخلايا السليمة ويبطئ عملية الشيخوخة عن طريق تعزيز الدورة الدموية، ما يجعل البشرة تبدو أكثر إشراقًا.

السيطرة على الكوليسترول

يساهم أيضًا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل القلب والأوعية الدموية والسمنة، حيث يعمل على تقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية.