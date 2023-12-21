سكرتير مساعد البحيرة يتابع استلام ١٢ ألف كرتونة مواد غذائية

تفقد كامل غطاس - سكرتير عام مساعد لمحافظة البحيرة، قافلة المساعدات الغذائية التى وفرتها مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع بنك الطعام المصرى والتى تتضمن ١٢٥٩٢ كرتونة مواد غذائية سيتم توزيعها على مستحقي تكافل وكرامة بالمحافظة.

وأشار السكرتير المساعد إلى الدور الكبير لبنك الطعام المصرى فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، لافتاً إلى تقديم الدعم وتفعيل المشاركة المجتمعية ووصول المساعدات لمستحقيها وكذلك تقديم يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجاً.

وفى سياق متصل تفقد السكرتير العام المساعد، المركز التكنولوجى بالأبعادية لمتابعة انتظام وحسن سير العمل والتحقق من الانضباط الإداري للعاملين والوقوف على جودة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على تضافر كل الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة، مشيرةً إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني لدعم وتوفير الخدمات للمواطنين ورعاية الفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.