تشغيل تجريبى لمحطة متكاملة للتموين بـ« البنزين- السولار- الغاز- الكهرباء» بكفرالشيخ

أطلق محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ ، واللواء مجدى أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الخميس، إشارة بدء التشغيل التجريبى لمحطة « شل أوت- chillout» المتكاملة لتقديم خدمات تموين السيارات بالوقود السائل (بنزين- سولار) والغاز الطبيعي، والشحن الكهربائي للسيارات.

كما تشمل مركز متنوع لخدمات وصيانة السيارات، وعدد من أشهر فروع المحال العالمية، على مساحة 3500م2، بشرق مدينة كفرالشيخ ( محور 30 يونيو – شرق ميدان الملك عبدالله)، لتعد الخدمة الأولى من نوعها بمحافظة كفرالشيخ، في إطار المبادرة الرئاسية لدعم إستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات على مستوي الجمهورية، وجهود المحافظة لاستغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم الاستفادة منها، وتوفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.



وتفقد المحافظ ومرافقيه أقسام وقطاعات المحطة، واستمع لشرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها المحطة والتي تشمل خدمة تموين سيارات البنزين عالى الأوكتين ( 92-95 )، والسولار، وخدمة الغاز الطبيعي، وشحن السيارات الكهربائية، كما يوجد بالمحطة صالات وورش خدمات صيانة للسيارات، بالإضافة الي وجود منافذ وفروع لمحال عالمية، مشيداً بجهود الشركة الوطنية في إنشاء وتنفيذ محطة (شيل أوت ) بأعلى المواصفات والمعايير الفنية وفي زمن قياسي.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء ماهر يوسف، مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، والعميد إبراهيم عبدالعظيم، مدير تشغيل الشركة الوطنية للطرق، واللواء خالد عبدالحميد، مدير إدارة شل أوت، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أنه تم إطلاق إشارة بدء التشغيل التجريبى، اليوم لخدمة أكثر حداثة في تاريخ محافظة كفرالشيخ، بتشغيل محطة " شل أوت " للخدمات المتكاملة والتى تعد الأولى من نوعها لتلبية إحتياجات المواطنين، بتقدم خدمات تموين السيارات بالوقود السائل ( بنزين - سولار) والغاز الطبيعي، والشحن الكهربائي للسيارات، ومركز متنوع لخدمات وصيانة السيارات، فضلاً عن عدد من أشهر فروع لمحال عالمية، على مساحة 3500م2، بشرق مدينة كفرالشيخ، بسعة 270 ألف لتر بنزين، من خلال 32 نقطة تموين، 180 ألف لتر سولار، من خلال 16 نقطة تموين، 80 ألف.م3/ يوم غاز طبيعى، من خلال 12 نقطة تموين، فضلاً عن 4 نقاط شحن كهربائى للسيارات الكهربائية، لافتاً أنه تم تشغيل المحطة الجديدة وفقًا لأعلي معايير جودة الخدمات والآمان والسلامة والاستدامة، وتوفير العديد من فرص العمل، وتقديم خدمة نوعية متقدمة تليق بأهالينا في محافظة كفرالشيخ.

ومن جانبه قال اللواء مجدى أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، أن محطة " شل أوت " بكفرالشيخ تأتى ضمن خطة الدولة لإنشاء المحطات المتكاملة، حيث توفر خدمات الوقود المتنوعة بجميع انواعها سواء البنزين عالي الاوكتين والسولار والغاز الطبيعي أو الشحن الكهربائي للتيسير على مستخدمي السيارات واتاحة مختلف البدائل الاقتصادية والعصرية للوقود امامهم علاوة على الخدمات المتعددة التي تم تزويد المحطة بها ليستفيد بها مرتادي الطرق وقائدي السيارات، من بينها مركز خدمات متكامل وصيانة السيارات، وفروع لمحلات عالمية، لتقديم خدمات متقدمة وتوفير فرص عمل، مشيراً أن الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق توفر 134 ألف فرصة عمل على مستوى الجمهورية، لافتاً أنه يتم متابعة تشغيل المحطة على مدار 24 ساعة وفحص قوة التشغيل ومعايرة نقاط التموين بصفة دورية ومنتظمة، مع تخصيص أرقام للتواصل لتلقى شكاوى ومقترحات العملاء.

