الخميس 21 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل| حزب الله يحرق شمال فلسطين المحتل من لبنان وينشر مشاهد الدمار

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

نشر حزب الله عدة مشاهد للمركبات التي تم إحراقها في "أڤيڤيم" شمال فلسطين المحتلة، بعد تعرضها لصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

 

وقال حزب الله اللبناني إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة راميم "قرية هونين اللبنانية المحتلة" وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيطها بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

 

 واندلعت الآن اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال في محيط بيت حانون شمالي قطاع غزة.

 

ونشرت كتائب القسام، صورة لأحد مجاهديها يمسك بصاروخ من المسافة صفر، ويوجهه إلى أحد الأهداف الإسرائيلية.

 

حزب الله يحرق شمال فلسطين المحتل من لبنان وينشر مشاهد الدمار

مواد متعلقة

عاجل.. المقاومة تخوض معارك بالصواريخ ضد الاحتلال وحزب الله يشارك

حزب الله: استهدفنا ثكنة رميم وتجمعًا لجنود الاحتلال

اشتباكات ضارية بمحيط بيت حانون.. والمقاومة تنشر صورة من المسافة صفر

المقاومة: اشتباكات عنيفة في جباليا وخانيونس وحي الشجاعية

المادة الثالثة بالدستور الأمريكي تحرم ترامب من البيت الأبيض

نقابة القراء تقرر زيادة جديدة لأصحاب المعاشات

نقابة القراء تهنئ الرئيس بفترة جديدة.. مجهوداته بالداخل والخارج تسطع كالشمس

الري توافق على سحب مياه لمحطة شرب مساكن شرق المنصورة بالدقهلية
الجريدة الورقية