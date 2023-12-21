أمراض النباتات يتابع محصول القمح بالأراضي الزراعية

واصل معهد أمراض النباتات التابع لمركز البحوث متابعة لبرنامج القمح لعام في الأراضي الزراعية

تفقد الدكتورعماد الدين يوسف محمود قطب وكيل المعهد لشئون الإنتاج محطة بحوث سخا للوقوف علي ماتم تنفيذه في برنامج القمح حيث تم متابعة أعمال صوبة الصدأ الأصفر واستعرض الدكتور عاطف شاهين رئيس القسم أهم السلالات والأصناف التي يتم تقييمها داخل الصوبة للوقوف على قدرتها المرضية ودرجة ثبات الأصناف وتعتبر صوبة الصدأ الأصفر في سخا من الصوب المرجعية على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا كما تم متابعة تجارب التقييم في الحقل ومراجعة البرتوكول الخاص بتقييم الأصناف والتأكد من زراعة الأصناف القابلة للإصابة طبقاً للبروتوكول كمصدر للعدوي حتى يتم التأكد من كفاءة الأصناف المقيمة طبقاً للبروتوكول المتبع والذي يتم تطبيقه على كل محطات التقييم في القمح لضمان الدقة وثبات المعايير التي يتم عليها تقييم الأصناف وذلك لضمان الخروج بصنف ذو قدرة عالية على مقاومة الأمراض مما يزيد من الإنتاج ويقلل من تكلفته والمحافظة على البيئة من التلوث الناتج من استخدام المبيدات.