لافروف: التحديات بالشرق الأوسط تستوجب إيجاد حلول مشتركة لإحلال الأمن

أكد وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء أن الأزمات الحادة والتحديات في الشرق الأوسط تستوجب إيجاد حلول مشتركة لإحلال الأمن والسلام في المنطقة وتحقيق التنمية الاقتصادية.. قائلا: "إنه منذ أحداث 7 أكتوبر زاد التوتر في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي واتخذت أعمال العنف نطاقا غير مسبوق ، فعدد القتلى يصل إلى عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن ، الذين عانوا أساسا من حصار فرضته إسرائيل على غزة".. مؤكدا ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية لكل من يحتاجها.

وأضاف لافروف ، في كلمته خلال منتدى التعاون العربي الروسي في دورته السادسة بالمغرب : "إن كل المحاولات الرامية لوقف الأعمال القتالية في مجلس الأمن يتم وقفها وإعاقتها من قبل بعض الأطراف".. مؤكدا أن روسيا تسير مع الشركاء العرب في طريق التهدئة وحل الأزمة بالأساليب السياسية والدبلوماسية..مشددا على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية لإحلال السلام الدائم.

وتابع : أن هناك الكثير من الدول العربية التي أكدت موقفها وفقا للشرعية الدولية خاصة في اجتماع الرياض لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ويتم العمل وفق هذا الإطار لإيجاد آليات دبلوماسية مشتركة لحل قرارات المجتمع الدولي ومن بينها إعادة الوحدة الفلسطينية".. معربا عن ترحيبه بنهج دول الشرق الأوسط لحل مسائل المنطقة والوصول لاتفاق على ضوء تحسين العلاقات وتطويرها بين إيران والسعودية من جانب وسوريا وجيرانها من الدول من جانب آخر.

وقال لافروف : "إن بعض القوى الخارجية ترغب في تصعيد الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية لمصالحها وإشعال العداء والكراهية في المنطقة وخاصة على ضوء المغامرات التي تقوم بها الولايات المتحدة وشركائها الغربيين على مدى 20 عاما أدت إلى مئات الآلاف من القتلى وتدفق هائل للاجئين ، ومعاداة الدول التي تحاول أن تنهج سياسة خارجية مستقلة".

وأوضح أن روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن مستمرة في عملها انطلاقا من إدراكها لمسئوليتها، وسوف تقدم جدول أعمال موحد لإنشاء وإحلال الأمن العالمي وحل المسائل والأزمات الإقليمية .. معربا على انفتاح روسيا على جميع الشراكات مع من يرغب بها بناء على الاحترام والمنفعة المتبادلة والمصالح الدولية.

وأكد لافروف أنه إضافة إلى المسائل الإقليمية والعالمية، فسيسهد المنتدى مناقشة تعميق التعاون الروسي العربي في المجال الاقتصادي التجاري والثقافي والتعليمي والصحي، وتحديد الخطة وخارطة الطريق بنهاية الجلسة للسنوات القادمة لتعزيز التعاون..مشيرا إلى أن المنتدى الروسي العربي يعمل كآلية لتقريب المواقف الروسية العربية في مسائل عديدة.