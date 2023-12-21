الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

حزب الله: استهدفنا ثكنة رميم وتجمعًا لجنود الاحتلال

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

 قال حزب الله اللبناني إن مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا ثكنة راميم "قرية هونين اللبنانية المحتلة" وتجمعًا لجنود الاحتلال في محيطها بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

    

 واندلعت الآن اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية، وجيش الاحتلال في محيط بيت حانون شمالي قطاع غزة.

 

ونشرت كتائب القسام، صورة لأحد مجاهديها يمسك بصاروخ من المسافة صفر، ويوجهه إلى أحد الأهداف الإسرائيلية.

 

واندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في جباليا شمال غزة، وبالقرب من بركة الشيخ رضوان بالتزامن مع قصف مدفعي.

 

 وأعلنت المقاومة الفلسطينية، أن أبطالها يخوضون اشتباكات ضارية في عدة أماكن منها الأطراف الشرقية لحي الشجاعية شرق غزة.

 

 وأكدت المقاومة، أن الاشتباكات هي الأعنف على محاور قتال جباليا وخانيونس وأطراف حي الشجاعية.

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