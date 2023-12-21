"دور ريادة الأعمال وآليات تعزيزها" ضمن فعاليات المؤتمر التقنى Devfest'23 بجامعة أسيوط

انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر التقني Devfest'23 أسيوط، المنعقد بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس الجامعة، والذي تنظمه مجموعة٠ مطوري جوجل أسيوط (GDG Assiut )؛ للعام الثاني على التوالي، تحت إشراف الدكتورة تيسير حسن عبدالحميد عميد كلية الحاسبات والمعلومات

المنشاوى: زخم تقنى وتكنولوجي تشهده النسخة الثانية من مؤتمر Devfest 2023 بجامعة أسيوط ودعم للإبتكار وريادة الأعمال

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى؛ أهمية المؤتمر لأنه يناقش محور"ريادة الأعمال والابتكار"، والذى يعد واحداً، من المبادئ السبعة، التى ركزت عليها وتضمنتها الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى، والبحث العلمى؛ والتى تسعى كافة مؤسسات التعليم العالى؛ لتطبيقه وذلك تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك من خلال تطوير المهارات الإبداعية لمواردها البشرية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وتوجيههم نحو الإبتكار وريادة الأعمال؛ مما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تلبية إحتياجات سوق العمل فى المجالات المختلفة.

وشهد اليوم انعقاد جلسة حول "دور ريادة الأعمال، وآليات تعزيزها فى مؤسسات التعليم العالي؛ حاضر خلالها الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بجامعة قنا، ومستشار رئيس جامعة الأزهر للابتكار وريادة الأعمال.

وتحدث الدكتور محمد جلال - خلال المحاضرة - عن تجربته فى عالم الإبتكار، وريادة الأعمال؛ من خلال إلقاء الضوء على رحلة ريادة الأعمال؛ والمهارات الأساسية التى يجب أن تتوفر فى الريادى الناجح؛ ومنها؛ القدرة على الابتكار، وخلق أفكار خارج الصندوق؛ وتحويلها إلى مشاريع تجارية ناجحة ؛ أن يكون لديهم مهارات إتصال فعالة؛ ومهارات فى حل المشكلات؛ بالإضافة إلى المهارات المالية، والتنظيمية؛ مستعرضاً قصص لأشهر رواد الأعمال؛ والكيفية التى قاموا من خلالها؛ ببناء مشاريعهم الريادية الخاصة بهم؛ مؤكداً فى ذلك على دور التكنولوجيا الحديثة فى إزالة العديد من العوائق فى إطلاق المشاريع ، وأثرها فى تطوير الأفكار الإبداعية ،وضرورة توظيفها لنجاح المشروعات الناشئة.

وأوضح الدكتور محمد جلال، أهمية نوادى ريادة الأعمال فى الجامعات؛ ودورها الفعال فى تقديم فرص متميزة؛ لتدريب الشباب، واحتضان أنشطتهم، ومساعدتهم على الانطلاق في آفاق سوق عمل حر، غير نمطي، يقوم على ركائز التكنولوجيا المتطورة.

وأشاد الدكتور جلال؛ بالزخم التقنى والتكنولوجى الذى شهدته النسخة الثانية من مؤتمر Devfest2023 بجامعة أسيوط؛ والذى يعد خطوة مهمة، وإضافية يستفيد منها أصحاب الأفكار الإبداعية، والشركات الناشئة؛ مثمناً جهود القائمين على المؤتمر فى جمع العديد من التقنيين، والمطوريين، وأصحاب الشركات الريادية الناجحة؛ ليكونوا مرجعاً للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس ممن لديهم أفكار إبداعية خلاقة تصلح لمشروعات ريادية تخدم المجتمع.



جدير بالذكر، أن الدكتور محمد جلال، أستاذ زائر ومحاضر في عدد من الجامعات الدولية في الولايات المتحدة و بريطانيا و ألمانيا، وهو المدير المؤسس لحاضنات مركز ريادة الأعمال بجامعة الأزهر و الذي اسهم في إنشاء 30 شركة ناشئة ودعم 200 شركة لرواد الأعمال في مجالات تكنولوجية مختلفة.

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