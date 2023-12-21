أكاديمية الأوقاف تنظم دورتين جديدتين في الحاسب الآلي السبت المقبل

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن عقد دورتين جديدتين رقم (133، 134) بمركز الحاسب الآلي في أكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل الموافق: 23/ 12/ 2023م وحتى الخميس الموافق: 4/ 1/ 2024م.

أسماء المتدربين

أوضحت الأوقاف، أن والمتدربون هم:

أولًا: الدورة الصباحية وهي رقم (133) وتعقد من الساعة ( 10 ) صباحًا وحتى الساعة ( 3 ) عصرًا.

1. حسين مصطفى حسين عبدالله - أسوان - إمام وخطيب

2. علاء سيد عبد الناجي علي - أسوان - إمام وخطيب

3. محمد رمضان عزمي عبداللطيف - البحر الأحمر - إمام وخطيب

4. سليمان عصام عبد النعيم أحمد - البحر الأحمر - إمام وخطيب

5. إبراهيم أحمد محمود محمد - البحر الأحمر - إمام وخطيب

6. كريم مندور حسن الزغبي - دمياط - إمام وخطيب

7. أحمد مصطفى عودة مصطفى - السويس - إمام وخطيب

8. إسلام محمد أحمد محمد علي - شمال سيناء - إمام وخطيب

9. حمدي مشحوت رجب فضة - شمال سيناء - إمام وخطيب

10. محمود عبد الرحمن مصطفى غانم - الغربية - إمام وخطيب

أكاديمية الأوقاف الدولية

11. اللبود طه حسين رشوان - القاهرة - إمام وخطيب

12. محمد رضا إبراهيم علي - القاهرة - إمام وخطيب

13. معوض حسن عبد الغني أبو يوسف - المنوفية - إمام وخطيب

14. محمد عوض الله حمزة البطل - القاهرة - إداري

15. رحاب وجيه فتوح سليمان - الدقهلية - واعظة

ثانيًا: الدورة المسائية وهي رقم (134) وتعقد من الساعة (4) عصرًا وحتى (9) مساءً .

1. تامر عبد الباقي محمد عمارة - الديوان العام - إمام وخطيب

2. عبدالله فوزي صادق - شمال سيناء - إمام وخطيب

3. محمد عبد الحليم محمد عبد الوهاب - شمال سيناء - إمام وخطيب

4. أحمد كرم عبد اللطيف محمود جلهوم - شمال سيناء - إمام وخطيب

5. حسام أشرف محمد محمد - شمال سيناء - إمام وخطيب

6. فرج شعبان أبو الفتوح السيد - السويس - إمام وخطيب

7. محمد علاء الدين كمال محمد - السويس - إمام وخطيب

8. محمود السعيد محمد علي عبدالكريم - السويس - إمام وخطيب

9. عبدالله حمدي عاشور حسانين - السويس - إمام وخطيب

10. عمار محمود عبدالرازق عبدالمجيد متولي - دمياط - إمام وخطيب

11. علي يوسف مرسي الحصري - كفر الشيخ - إمام وخطيب

12. حمزة حماد محمد أحمد - الفيوم - إمام وخطيب

13. محمد أنور عبدالكريم عبدالوهاب - الفيوم - إمام وخطيب

14. أحمد عبدالستار عبدالله عبدالجواد - الفيوم - إمام وخطيب

على أن يقوم كل متدرب بإحضار الملف الشخصي يحتوي على عدد (2) صورة شخصية، وصورة المؤهل، وصورة الرقم القومي.