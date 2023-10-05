أكاديمية الأوقاف الدولية تخرج المجموعة الـ91 بمركز الحاسب الآلي

أعلنت أكاديمية الأوقاف، بالأسماء تخرج المجموعة الحادية والتسعين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية بالسادس من أكتوبر، وعددهم: (17) خريجًا ، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى: ( 1380 ) خريجًا.

والخريجون الجدد هم:

1. أحمد أيمن أحمد مصطفى سالم المنوفية إمام وخطيب

2. سعد محمد هنداوي عيسى كفر الشيخ إمام وخطيب

3. عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن هلال الغربية إمام وخطيب

4. خالد مصطفى عبدالقادر عبدالعال القليوبية إمام وخطيب

5. وليد درويش مصطفى علي أسيوط إمام وخطيب

6. محمود طه عطية محمد القاهرة إمام وخطيب

7. خالد عبد المرضي شهاب الدين عبدالنبي القاهرة إمام وخطيب

8. دعاء سيد محمد شلبي القاهرة واعظة

9. أشرف محمد أحمد حسن عاشور هيئة الأوقاف إداري

10. عبدالغني سعيد عبدالغني محمد هيئة الأوقاف إداري

11. عبدالرازق متولي أبو السعود محمد البحيرة إداري

12. وليد عبدالعظيم محمد شاهين القاهرة إداري

13. محمود إبراهيم محمود محمد حمد الجيزة إداري

14. هاني السيد شحاتة بريك السماك البحيرة إداري

15. محمد إبراهيم أحمد علام المنوفية إداري

16. أحمد سيد حسين يوسف قنا إداري

17. الزهراء كرم رزق أبو زيد المنوفية إداري

