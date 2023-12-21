ممارسات خاطئة في استخدام سخان الغاز تؤدي إلى الاختناق والحرائق المفاجئة

مع بداية فصل الشتاء، يكثر استعمال سخانات الغاز الطبيعي وتزداد حالات حوادث الاختناق والإغماءات داخل الحمام أثناء الاستحمام، وتصل فى اغلب الحالات إلى الوفاة الذى يحدث نتيجة لنقص كميات الأكسجين فى الحمامات وزيادة نسبة أول أكسيد الكربون، وهو غاز سام عديم الرائحة عند استنشاق كميات كبيرة منه يؤدى إلى حدوث اختناق أو اغماء وحدوث وفاة.

وبسبب تلك الحوادث نشرت شركة تاون جاس في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك " بعض الممارسات الخاطئة والرائجة عند استخدام سخان الغاز الطبيعي، والتي قد تؤدي إلى وقوع حوادث الاختناق والحرائق المفاجئة ويأتي ذلك مع تزايد استخدام سخانات الغاز الطبيعي بالمنازل خلال فصلي الخريف والشتاء.

محظورات في استخدام سخان الغاز الطبيعي

تركيب مدخنة غير مطابقة للمواصفات.

إلغاء المدخنة بالكامل من الخارج.

غلق الهواية بمعرفة العميل.

إغلاق منفذ المدخنة" فتحات التهوية الخاصة بالسخان " .

تركيب السخان بمعرفة شركة غير متخصصة.

استخدم المرواح الكهربائية لتقليل الغاز في حالة انتشاره بالمنزل.

شروط يجب اتباعها عند تركيب سخان الغاز الطبيعي

وضحت الشركة بعض الشروط اللازم اتباعها عند تركيب سخانات الغاز لتجنب حوادث الإختناق والحرائق في المنزل وهي كالاتي :

التأكد من سلامة المدخنة وذلك لأهميتها في إخراج نواتج عملية احتراق الغاز خارج المكان المتواجد به السخان بالمنزل سواء بالمطبخ أو حمام.

تركيب المدخنة في الانواع التي توصي بها الشركة المصنعة.

أهمية تركيب هواية أسفل السخان لتوفير الهواء اللازم لعملية احتراق الغاز الطبيعي دون التأثير على كمية الأكسجين الموجودة بالمكان المتواجد به السخان.

عدم سد أو إلغاء تلك الهواية بأي طريقة لتجنب حدوث احتراق غير مكتمل للغاز الطبيعي داخل السخان، ما يؤدي إلى انبعاث غاز أول أكسيد الكربون القاتل الذي يسبب الأختناق.