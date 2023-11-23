استعدادًا للشتاء.. أسعار سخانات الغاز وأرخصها في الأسواق
يبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن أرخص أنواع سخانات الغاز في الأسواق خصوصًا بأن فصل الشتاء لم يبدأ رسميًّا ولكن سادت حالة من البرودة خلال الأيام الماضية، على الرغم من استمرار فصل الخريف لما يقرب من شهر من الآن وحذَّرتْ الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة من التقلبات الجوية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة وقبل بداية فصل الشتاء.
في تلك الأجواء المصحوبة بالبرودة أصبح استخدام الماء الساخن داخل المنازل من الأساسيات بسبب برودة الطقس خصوصًا خلال ساعات المساء والصباح الباكر، ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أرخص أنواع السخانات خصوصًا سخانات الغاز للذين لديهم هذا المرفق الأساسي داخل وحداتهم السكانية.
وفي السطور الآتية تستعرض "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي، أرخص أنواع سخانات الغاز في الأسواق وفقًا لمواقع التسوق الإلكتروني والتي جاءت أسعارها كالآتي:
- سخانات ماركة أي هيت يونيون إير، سعة 6 لترات، ديجيتال بمدخنة، بسعر 2500 جنيه.
- سخانات ماركة جاك NGW-10M بسعة 10لترات بسعر 2999 جنيهًا.
- سخانات ماركة بي تي سي، GWH-NE102-W بسعة 10 لترات بسعر 2999 جنيهًا.
- سخانات ماركة فريش، بسعة 6 لترات بسعر 3170 جنيهًا.
- سخانات ماركة تكنو ديجيتال جاز 10 لترات بادبتور بسعر 3749 جنيهًا.
- سخانات ماركة زانوسي ديجيتال، سعة 6 لترات، دون مدخنة، بسعر 3799 جنيهًا.
- سخانات ماركة أريستون، سعة 6 لترات، بسعر 3899 جنيهًا.
- سخانات ماركة ميديا، سعة 10 لترات، مزود بمدخنة، بسعر 3999 جنيهًا.
- سخانات ماركة زانوسي ديجيتال، سعة 6 لترات، دون مدخنة، بسعر 3799 جنيهًا.