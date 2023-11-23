استعدادًا للشتاء.. أسعار سخانات الغاز وأرخصها في الأسواق

يبحث الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن أرخص أنواع سخانات الغاز في الأسواق خصوصًا بأن فصل الشتاء لم يبدأ رسميًّا ولكن سادت حالة من البرودة خلال الأيام الماضية، على الرغم من استمرار فصل الخريف لما يقرب من شهر من الآن وحذَّرتْ الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة من التقلبات الجوية وانخفاض في درجات الحرارة خلال الأسابيع المقبلة وقبل بداية فصل الشتاء.

في تلك الأجواء المصحوبة بالبرودة أصبح استخدام الماء الساخن داخل المنازل من الأساسيات بسبب برودة الطقس خصوصًا خلال ساعات المساء والصباح الباكر، ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أرخص أنواع السخانات خصوصًا سخانات الغاز للذين لديهم هذا المرفق الأساسي داخل وحداتهم السكانية.



وفي السطور الآتية تستعرض "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي، أرخص أنواع سخانات الغاز في الأسواق وفقًا لمواقع التسوق الإلكتروني والتي جاءت أسعارها كالآتي: