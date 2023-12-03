أسعار سخانات الكهرباء في السوق.. إزاي تختار المناسب ليك

يبحث العديد من المواطنين خلال هذه الأيام عن أسعار السخانات الكهربائية في الأسواق خصوصًا بأن فصل الشتاء لم يبدأ رسميًّا ولكن سادت حالة من البرودة خلال الأيام الماضية، على الرغم من استمرار فصل الخريف لما يقرب من 20 يوم من الآن وقبل حلول فصل الشتاء، يبدأ الكثير في توفير جميع احتياجاتهم من وسائل التدفئة التي تحميهم من البرد القارس خلال هذا الفصل، فعلى الرغم من اعتدال الأجواء في فصل الخريف، إلا أنّ الشتاء يتميز بأنه شديد البرودة، ليقبل العديد من المواطنين على شراء كل ما يحتاجون إليه.

وفي تلك الأجواء المصحوبة بالبرودة أصبح استخدام الماء الساخن داخل المنازل من الأساسيات بسبب برودة الطقس خصوصًا خلال ساعات المساء والصباح الباكر، ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أرخص أنواع السخانات خصوصًا السخانات الكهربائية.

أسعار سخانات الكهرباء

تحرص الكثير من العلامات التجارية المتخصصة في إنتاج سخانات الكهرباء، على تطوير المنتجات الخاصة باستمرار، لتصبح أكثر أمانًا، ونوضح من خلال هذا التقرير، أسعار سخانات الكهرباء في سوق الأجهزة الكهربائية، وفق المواقع الإلكترونية لشركات الأجهزة الكهربائية، والتي جاءت كالتالي :

سخان مياه كهرباء فريش سهة 50 لترًا: يصل سعره إلى 2950 جنيهًا.

سخان كهرباء فريش سعة 55 لترًا أبيض: يصل سعره إلى 3699 جنيهًا.

سخان مياه كهربائي من فريش سعة 15 لترًا: يصل سعره إلى 2440 جنيهًا.

سخان مياه فريش 9 كيلو وات: يصل سعره إلى 6800 جنيهًا.

سخان كهرباء يونيون إير أبيض سعة 50 لترًا: يصل سعره إلى 2900 جنيه.

سخان كهرباء يونيون إير سعة 40 لترًا أبيض: يصل سعره إلى 2500 جنيه.

سخان مياه كهربائي يونيون إير سعة 30 لترًا أبيض: يصل سعره إلى 2200 جنيه.

سخان مياه كهربائي ميكانيكي أوليمبك هيرو سعة 50 لترًا أبيض: يصل سعره إلى 3700 جنيه.

سخان كهربائي أوليمبك سعة 40 لترًا: يصل سعره إلى 3190 جنيهًا.

سخان كهربائي زانوسي ديجيتال سعة 50 لترًا: يصل سعره إلى 5 آلاف جنيه.

سخان كهرباء أوليبك إلكتريك سعة 30 لترًا أبيض: يصل سعره إلى 3260 جنيهًا.

سخان مياه أتلانتيك أوبرو سعة 30 لترًا: يصل سعره إلى 3550 جنيهًا.

سخان مياه أتلانتيك إليكتريك سعة 40 لترًا: يصل سعره إلى 5 آلاف جنيه.

سخان كهرباء تورنيدو سعة 50 لترًا: يصل سعره إلى 4900 جنيه.

سخان مياه كهرلائي تورنيدو سعة 80 لترًا: يصل سعره إلى 5420 جنيهًا.

سخان مياه تورنيدو ديجيتال 40 لترًا: يصل سعره إلى 4 آلاف جنيه.

سخان كهرباء تورنيدو ديجيتال سعة 30 لترًا: يصل سعره إلى 3700 جنيه.

الطريقة المثالية لاستخدام السخان للتوفير في فاتورة الكهرباء

واشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى الطريقة المثالية لاستخدام السخان الكهربائي، حتى يستطيع المستخدم توفير فاتورة الكهرباء الخاصة به، كالتالي:

يجب ضبط سخان الكهرباء عند درجات حرارة مناسبة، إذ إنّ الحرارة المرتفعة قد تؤدي إلى إجهاد السخان والتأثير على عمره الافتراضي، ما يزيد من الاستهلاك وارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.

يجب ضبط الثرموستات الخاصة بالسخان عند درجة حرارة ما بين 50 و60 درجة مئوية.

يجب تجنب تشغيل السخان بصفة مستمرة التي قد تكون في بعض الأحيان على مدار اليوم، لأن الحرارة تنخفض ويتم إعادة التسخين مرة أخرى لأكثر من مرة.

لا بد من أن يتم تشغيل السخان قبل احتياجه مباشرة بنحو نصف ساعة.

يجب الحرص على تفريغ مياه السخان من المكان المخصص للتغذية بالمياه كل 3 أو 6 شهور، حتى يتم التخلص من الشوائب التي تعوق انتقال الحرارة.

نصائح يجب اتباعها عند شراء سخان كهرباء جديد

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، للمواطنين عبر صفحته الرسمية، عددًا من النصائح التي يجب اتباعها عند شراء سخان كهرباء جديد، لضمان سلامة مستخدميه، وتتمثل في الآتي:

يجب أنّ يحرص المشتري على تجنب شراء سعة سخان صغيرة لا تتناسب مع عدد أفراد الأسرة إذا كان كبيرًا.

يجب التأكد من عزل السخان، وضمان جودة عزلة ليستطيع الاحتفاظ بدرجة حرارة المياه لأطول مدة زمنية بعد فصل الكهرباء عنه.

لابد من أنّ يتأكد المشتري من وجود طبقة من الزجاج أو البورسلين داخل الخزان، لحمايته من الصدأ.