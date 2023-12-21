برشلونة يُصدر بيان رسمي بعد قرار محكمة العدل الأوروبية

أصدر نادي برشلونة الإسباني بيان رسمي منذ لحظات عقب الحكم التاريخي و الإقرار بقانونية بطولة دوري السوبر الأوروبي “السوبر ليج” من قبل محكمة العدل الدولية.

وجاء بيان نادي برشلونة عبر موقعه الإلكتروني الرسمي كالتالي: "نرحب بارتياح كبير للقرار الذي اتخذته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وتابع"نشعر بأن القرار يمهد لمنافسة جديدة على مستوى النخبة في أوروبا دون احتكار من أحد".

وواصل: "نظام بطولة دوري السوبر الأوروبي الذي اقترحناه سيحد كثيرًا من ضغط المباريات بشكل مستمر وسيحافظ على قانون اللعب المالي النظيف بين الفرق المشاركة واحترام كذلك البطولات المحلية".

محكمة العدل الأوروبية تنصف الفرق المؤسسة للبطولة

محكمة العدل الأوروبية حكمت أن يويفا وفيفا تصرفا ضد قانون المنافسة والتنافس حينما منعوا تشكيل بطولة السوبر ليج في 2021، مما يعني أن البطولة أصبحت على طريق التأسيس، موجهة ضربة قوية جدا لفيفا ويويفا.

واعتبرت المحكمة اليوم أن الاتحاد الدولي "فيفا" ونظيره الأوروبي "يويفا" قاما بسوء استغلال سلطتهما تجاه الأندية المؤسسة للبطولة، مؤكدة أنه ليس لديهما الحق في فرض العقوبات.