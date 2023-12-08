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الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

شكري ووزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية في حوار مع "وودرو ويلسون الدولي" عن غزة

سامح شكري، وزير
سامح شكري، وزير الخارجية

يُجري سامح شكري، وزير الخارجية، ووزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية المتواجدين في واشنطن، اليوم، حوارا مع مركز الفكر 'وودرو ويلسون الدولي' (The Wilson Center)، حول تداعيات الأزمة في غزة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة وجود تحرك دولي جاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

ويُمكِن متابعة البث المباشر للحوار في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، من خلال الرابط التالي:

https://www.wilsoncenter.org/event/conversation-arab-and-islamic-ministerial-delegation

الجريدة الورقية