شكري ووزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية في حوار مع "وودرو ويلسون الدولي" عن غزة

يُجري سامح شكري، وزير الخارجية، ووزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية المتواجدين في واشنطن، اليوم، حوارا مع مركز الفكر 'وودرو ويلسون الدولي' (The Wilson Center)، حول تداعيات الأزمة في غزة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة وجود تحرك دولي جاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

ويُمكِن متابعة البث المباشر للحوار في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، من خلال الرابط التالي:

https://www.wilsoncenter.org/event/conversation-arab-and-islamic-ministerial-delegation