اليوم أخر موعد للتسجيل على وظائف قوات الأمن الخاصة.. تنبيهات هامة للتقديم

حددت قوات الأمن الخاصة السعودية اليوم الخميس الموافق 8 جماد أخر 1445هـ/ 21 ديسمبر 2023م، ليكون أخر موعد للتقديم على وظائفها الشاغرة بالإدارة العامة للخدمات الطبية بقوات الأمن الخاصة برتبة (عريف) وحامل مؤهل الدبلوم الصحي.

وكانت قوات الأمن الخاصة بالمملكة العربية السعودية فتحت باب التقديم على وظائفها يوم السبت الماضي للرجال للتعيين على الوظائف التالية:

مساعد طبيب أسنان..التخصص (طب الأسنان).

فني أشعة.. التخصص (أشعة).

فني علاج طبيعي .. (علاج طبيعي).

فني مختبرات طبية .. (مختبرات طبية).

وظائف قوات الأمن الخاصة.. شروط عامة للتقديم

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثني من نشاء مع والدية أثناء خدمتهم في خارج المملكة. ألا يكون متزوج من غير سعودية. لا يقل طول المتقدم عن 170 سم وان يتناسب الطول مع الوزن. أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية. ألا يقل عمر المتقدم عن (18) سنه ولا يزيد عن (30 ) سنة. ألا يكون المتقدم موظفاً حكومياً أو سبق له العمل في أي جهة حكومية. أن يكون حاصل على المؤهل الدراسي والتخصص المطلوب للوظيفة المعلن عنها. ألا يقل التقدير عن جيد في المؤهل المطلوب. أن يكون حاصل على بطاقة التصنيف المهني الصادرة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. اجتياز اختبار القدرات العامة. اجتياز الاختبار التحصيلي. أن يكون لائقاً طبياً وغير مصاب بالصرع أو الأمراض النفسية. أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية، وكافة مراحل القبول.

وظائف قوات الأمن الخاصة السعودية.. تنبيهات عامة

ووضعت قوات الأمن الخاصة السعودية، عدد من التنبيهات للتقديم على وظائفه ومنها: