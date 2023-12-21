مساهم يخفض حصته في حديد عز بقيمة 374.84 مليون جنيه

قالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات، إن المساهم جمال عبدالقادر عبدالبصير خفض حصته في رأسمال شركة حديد عز من 5.85% إلى 4.99%.

وأوضحت الشركة في للبورصة، أن جمال عبدالقادر باع 4.67 مليون سهم من حديد عز بقيمة إجمالية للصفقة بلغت 374.845 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع 80.22 جنيه للسهم.

وأشارت إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي لشركة الوحدة للتنمية الصناعية بنسبة 2.53% والشركة المصرية للصلب بنسبة 1.52%.

يشار إلى أن حديد عز، سجلت خلال التسعة أشهر من 2023، مجمل أرباح عن الفترة، وصل إلى 27.9 مليار جنيه.

وسجلت صافي خسائر مجمعة بلغ 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 5.7 مليار جنيه بالفترة المقارنة من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وأشارت الشركة، إلى أن خسائر العملة الأجنبية بلغت 23.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من 2023 مع استمرار انخفاض الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية.

وعلى النقيض، قفزت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 103.2 مليار جنيه، مقابل 60.6 مليار جنيه نفس الفترة من العام الماضي. لكن ارتفعت تكلفة المبيعات خلال الفترة إلى 45.36 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل تكلفة مبيعات بقيمة 28.23 مليار جنيه في المدة المقابلة من 2022.