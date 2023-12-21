متحور JN.1.. أعراض متحوركورونا الجديد

حالة من القلق تنتاب العالم بسبب اعلان منظمة الصحة العالمية عن متحور كورونا الجديد خلال الأيام القليلة الماضية ، ممايقوم بدوره فى تطلع الكثيرين عن معرفة الأعراض المصاحبة للفيروس الجديد وطرق الوقاية.

كشفت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضى، أن JN.1 هو نوع مختلف بسبب انتشاره المتزايد، لكن المنظمة لم تصنّف JN.1 على أنه متغير مثير للقلق، كى يتم التعامل معها على أنها سلالة جديدة من فيروس SARS-CoV-2 مع احتمال زيادة خطورتها في ظل انخفاض فعالية لقاحات كورونا.

فيروس JN.1 الجديد، إحدى سلالات متحور أوميكرون

يعتبر فيروس JN.1 الجديد، إحدى سلالات متحور أوميكرون Omicron، اضافة الى ارتفاعه بكثافة وسرعة في العديد من الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد اكتشف JN.1 لأول مرة في الولايات المتحدة، وفقًا لمجلة Time الأمريكية، إلى سبتمبر الماضي، لكنه انتشر ببطء فى هذا التوقيت، ثم زادت نسبة الإصابة به في الأسابيع الأخيرة .

وتسببت السلالة الفرعية لفيروس كورونا JN.1 الآن حوالي 20% من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما وصفتها مراكز مكافحة الأمراض بأنها السلالة الأسرع نموًا من الفيروس، حيث أشارت التقديرات إلى أنه يسبب حوالي ثلث الإصابات الجديدة.

يسمى JN.1 من BA.2.86، أو Pirola، وهو متغير فرعي لفت انتباه العالم بسبب العدد الكبير من التغييرات التي طرأت على بروتيناته الشوكية، وهي إحدى أكبر البروتينات البنيوية الأربعة المتواجدة في فيروسات كورونا.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية على JN.1 وهو اسم"البديل المثير للاهتمام»"، نظرا لانتشارها المتزايد بسرعة، لكنها أكدت على أن المخاطر الإضافية على الصحة العامة لا تزال منخفضة.

شدة الفيروس الجديد

ولا يوجد دليل على أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة من السلالات الفيروسية الأخرى، على الرغم من أنه قد يسبب زيادة في انتقال العدوى

الأعراض

التهاب أو حكة في الحلق، والتعب والإرهاق، والشعور بالصداع، والاحتقان، والسعال، وسيلان الأنف، وآلام العضلات، والحمى والقشعريرة، وفقدان حاسة التذوق أو الشم.

طرق الوقاية

لابد من ارتداء الكمامة للشخص المصاب، وتناول المشروبات الدافئة بشكل مستمر، وتناول الخضروات الغنية بمضادات الأكسدة والغنية بالفيتامينات والفواكه.