أمرت جهات التحقيق بشبين القناطر بدفن جثمان شاب لقي حتفه على يد عاطلين بسبب خلافات مالية، وقد شيع أهالى قرية كفر طحا بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، جثمان الفقيد لمثواه الأخير بمقابر الأسرة بالقليوبية داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

التصريح بدفن جثمان شاب توفي على يد عاطلين لخلافات مالية بشبين القناطر

كما شهدت قرية طحا نوب التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وفاة شخص على يد عاطلين، وذلك بسبب خلافات مالية بينهم، قاموا علي إثرها بضرب المجني عليه على رأسه، فلقى مصرعه، وحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بدفن الجثمان بعد الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.

بسبب خلافات مالية.. مقتل شخص علي يد عاطلين بشبين القناطر



كانت البداية بتلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من الأهالى يفيد بورود بلاغ من المستشفى بوصول عاطل جثة هامدة، وتم على الفور إخطار كل من اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي.



وبالفحص تبين أن الجثمان للمدعو" اشرف م " 41 سنة به عدة إصابات علي رأسه وبالأيدي، والتى أدت إلى وفاته.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث قادة المقدم دكتور أمير الكومى رئيس مباحث المركز، وتواصلت جهود فريق البحث إلي تحديد مرتكبي الواقعة وهم المدعو "شريف ع" عاطل والمدعو "محمد ص " عاطل وتمكن معاوني مباحث المركز من ضبطهما.



وبمواجهة المتهمين أقرا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان بالواقعة وملابساتها وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

