الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمام الأمم المتحدة

عمان : لن ننسى منح إسرائيل الضوء الأخضر لتتمادى في جرائمها بحق فلسطين

بوابة الوفد الإلكترونية

شددت سلطنة عُمان على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله وقضيته العادلة، مطالبة بنظام عالمي يتشكل على أسس ومعايير المساواة وحماية الشعوب.

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سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة تشارك في فعاليات الدورة الوزارية الحادية والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا)

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أمين عام الأمم المتحدة "قلق للغاية" بشأن تجدد القتال في ولاية الجزيرة

أكد عضو وفد سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السكرتير أول المهندس إسماعيل بن مرهون العبري، اليوم، الخميس، خلال كلمة السلطنة في الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تحمل عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفقا لوكالة الأنباء العمانية إن العالم والشعوب المحبة للسلام لن ينسى منح إسرائيل الضوء الأخضر لتتمادى في جرائمها بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف، بحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، أن مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي مرفوض، ونحمّل إسرائيل بوصفها سلطة الاحتلال ومن يساندها في تنفيذ هذه الجريمة المسؤولية الكاملة، وهذا العدوان الغاشم الذي يتسبب في إسقاط الشرعية عن مجلس الأمن ودوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأوضح أن عقد هذه الدورة الاستثنائية الطارئة لهو تعبير جماعي حي رافض للعقاب الجماعي والتطهير العرقي ضد شعب بأكمله بما يسمح تنفيذ مخططات عنصرية قلّما شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى سعي البعض إلى إخفات صوت فلسطين، مبينًا أنه في ظل ذلك تحول العالم أجمع صادحًا بصوت فلسطين وتيقن أن الإرهاب هو ما تمارسه إسرائيل أمام أسماع وأنظار العالم.

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