وزارة العمل تفتتح برنامج تدريبي لفتيات بورسعيد على مهنة التفصيل والخياطة

افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ، فعاليات بدء دورة تدريبية مجانية جديدة للمتدربات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب الثابت بالمديرية ،لعدد 45 متدربة ، فى ضوء تنفيذ خطة التدريب المهنى للعام 2023 -2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، والتى تاتى ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من البرامج التدريبية لشباب المحافظة على المهن التى يتطلبها سوق العمل للشباب من الجنسين ، مع التاكيد على أهمية نشر ثقافة العمل الحر لدى الخريجين والخريجات و البدء بمشروع صغير لتوفير حياه كريمة لهم ، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة على المهن المتاحة ،مع توفير كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان ،و يتم التدريب بواسطة مدربين معتمدين .



وقال عبدالونيس مدير مديرية العمل ببورسعيد، إن تلك التدريبات تاتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات ، وتأهيلهم وتنمية مهاراتهم على المهن المتاح التدريب عليها بمراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة ، للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ، كما استمع إلى المتدربات لمعرفة إحتياجاتهم التدريبية ، والرد على إستفساراتهن ، بحضور الكيميائية منار العوضى مدير المركز، و المدربات ، نهلة أبو العزايم، وسمر شكرى ،وهانى عيسى .

وأكد أن جميع الدورات التدريبية بمركز التدريب المهني وأيضاً دورات الوحدة المتنقلة مجانية تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، مضيفًا أنه يمكن للشباب الراغب في الحصول على فرص التدريب المهنى المجانية التى توفرها المديرية من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى الثابت التابع للمديرية.