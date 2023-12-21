الخميس 21 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 135 قتيلًا و1000 مصاب

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع  حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق شمال غرب الصين مؤخرًا إلى 135 قتيلا وما يقرب من 1000 مصاب.

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وذكر موقع شاين نيوز الإخباري الصيني اليوم، الخميس، أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن الضحايا الذين دفنوا تحت أطنان الركام في مقاطعة تشينغهاي شمال غربي البلاد، بينما قالت إدارة الطوارئ في مقاطعة تشينغهاي، إن 12 آخرين ما زالوا في عداد المفقودين.

وتعرضت المنطقة بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى هزات ارتدادية في أعقاب الزلزال العنيف الذي ضرب شمال غرب الصين وبلغت قوته 2.6 درجة على مقياس ريختر.

وتسببت الهزة الأرضية بحسب الوكالة في إلحاق أضرار بالطرق وخطوط الكهرباء والمياه، كما دمرت أكثر من 150 ألف منزل ووقوع انهيارات أرضية وطينية.

من جانبها قالت وزارة إدارة الطوارئ الصينية، إنه تم تخصيص المزيد من إمدادات الإغاثة لمقاطعتي قانسو وتشينغهاي في شمال غربي الصين اللتين ضربهما الزلزال.

وبحسب بيان الوزارة تم إرسال حوالي 135500 وحدة من مواد الإغاثة، مثل الخيام القطنية والأسرّة القابلة للطي والألحفة والسخانات، إلى المقاطعتين المذكورتين لدعم الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الزلزال مضيفة أن العديد من الشركات تبرعت أيضا بمواد إغاثة، بما في ذلك أكثر من 150 ألف كيلوجرام من الخضروات الطازجة و11300 صندوق من الأطعمة سريعة التحضير و11 ألف صندوق من الخبز و143 ألف وسادة تدفئة للمتضررين من الزلزال.

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