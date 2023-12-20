الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصين تخصص 4.23 مليور دولار لترميم الطرق في المناطق المتضررة من الزلزال

الحكومة الصينية
الحكومة الصينية

خصصت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، 30 مليون يوان (حوالي 4.23 مليون دولار أمريكي) كتمويل طارئ لترميم الطرق التي دمرها الزلزال في مقاطعتي قانسو وتشينجهاي في شمال غربي البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) إلى أن وزارتي المالية والنقل أطلقتا التمويلَ الجديد بشكل مشترك، بهدف مساعدة المقاطعتين في إصلاح الطرق المتضررة من الزلزال الذي وقع مساء يوم الاثنين.

كما أعلنت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصينية، اليوم، عن إرسالها فريقا من الخبراء إلى المناطق المتضررة من الزلزال في قانسو لتقديم التوجيه والدعم في إجراء تقييم الأضرار التي لحقت بالمنازل والمنشآت المحلية بالإضافة إلى أعمال إصلاح هذه المنشآت.

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