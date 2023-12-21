«الشرقيون للتنمية العمرانية» تعيد هيكلتها الداخلية وترصد ميزانية ضخمة للانتهاء من تنفيذ مشروعاتها

كشف الدكتور على متولى رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، عن أن الشركة اعتمدت تنفيذ استراتيجية جديدة تدعم توطين مكانتها داخل السوق المصرى وتحافظ على تصدرها فى القطاع العقارى والصناعى أيضًا.

وأوضح متولي، أن الاستراتيجية التى وضعها محمد محمد فريد خميس، نجل رائد الصناعة المصرية محمد فريد خميس، مؤسس ذلك الصرح، جاءت بعد دراسة حقيقية لأوضاع السوق المحلى والعالمى ومتطلباته ومجابهة التحديات الحالية والمستقبلية، والتى تبدأ أولًا من الداخل فتم إعادة هيكلة داخلية شملت إجراء تغيرات بمجلس ادارتها، وضخ دماء جديدة تمتع بخبرات قوية فى جميع القطاعات المختلفة.

وأضاف متولي، أن تلك الهيكلة ضمت عددا من الكوادر والخبرات المتميزة تتمثل فى السيد الدكتور كريم سالم رئيس مجلس إدارة شركة الشرقيون للتنمية العمرانية، والأستاذ عمرو صدقى والدكتور حازم حليم، والاستاذ عمرو صابر، حيث جاءت بمتابعة دقيقة وجاءت لتدعم من خطط الشركة فى الإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها الحالية مثل مشروع «اذادير» بالقاهرة الجديدة و«هليوبوليس هيلز» بمدينة العبور ومشروع «متانجي» بمرسى علم ودراسة وضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة داخليا وخارجيا.

وأشار متولي، إلى أنه تم تنظيم العديد من اللقاءات مع العملاء المتعاقدين على مشروع جنوب بالعاصمة الإدارية، مع محمد العطار رئيس مجلس إدارة شركة «بى يو دي» بقلب المشروع لإطلاعهم على آخر المستجدات والموقف التنفيذى للمشروع على أرض الواقع، وبحث كل الاقتراحات مؤكدين حرص الشركة على الإسراع فى معدلات التنفيذ.

ونوه رئيس قطاع العلاقات العامة والدولية بشركة الشرقيون للتنمية العمرانية، بأن مشروع جنوب يعد من اميز المشروعات السكنية بالعاصمة الإدارية من حيث الموقع والتصميم، فهو يقع بجوار الحى الرئاسى ومجلس الوزراء والحى الحكومى، وعلى بعد دقائق من مطار العاصمة الإدارية وفندق الماسة، فضلا عن كونه يشمل أقل نسبة بنائيه لإعطاء النسبة الأكبر للمساحات الخضراء والتى تمثل أكثر من ٨٠٪ من المساحة الكلية للمشروع، وبما يتوافق مع رؤية الشركة والدولة على السواء للحفاظ على المناخ مع مراعاة الاستدامة فى المشروع واستغلال الطاقة النظيفة.

وأكد د. على متولي، أنه تم ايضًا إعادة الجدولة مع شركات التأجير التمويلى ومن ضمنها شركة «بى ام ليس»، مشيدا بسياسات الشركة البيعية فى ظل وجود دكتور شادى الزيات رئيس القطاع التجارى والعضو المنتدب للشركة و الذى نجح فى ان يتجاوز تحديات عدة مر بها القطاع العقارى فى مصر خلال الفترة الماضية وحاليًا، ولم تتأثر مبيعات المشروعات مع تحقيق التميز والتفوق البيعى حتى خلال مشاركة الشركة بالمعارض العقارية.