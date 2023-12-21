شركة «DOJA DEVELOPMENTS» تستقبل 2024 بإطلاق أول مشروعاتها بالساحل الشمالى

تجهز شركة DOJA DEVELOPMENTS لإطلاق مشروع سكنى سياحى جديد فى موقع مميز فى الساحل الشمالى، وذلك مطلع 2024، على أن يكون مشروعاً استثنائياً وفريداً فى كافة تفاصيله، وذلك بالتوازى مع التنفيذ بقوة فى مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية.

قال محمود عادل، رئيس مجلس إدارة شركة DOJA DEVELOPMENTS، إن التوسع فى مناطق جديدة هو جزء أساسى من استراتيجية عمل الشركة، وذلك لتحقيق التنوع فى محفظة مشروعات الشركة وكذلك لتلبية طلب عملائها فى مشروعاتها الحالية والراغبين فى تملك وحدات فى مشروع ساحلى، لافتا إلى اختيار موقع استراتيجى يضمن جودة حياة للعملاء فى المشروع الجديد.

وأضاف أن التنمية العمرانية الشاملة التى تنفذها مصر تضمن فرصاً استثمارية واعدة موجودة فى كل أنحاء الجمهورية، وتبحث الشركة باستمرار عن الفرص الاستثمارية المتميزة وتقوم بدراستها والعمل عليها، وخاصة فى ضوء وجود خطط توسعية طموحة لدى الشركة، بالإضافة إلى قوة الملاءة المالية التى تعزز هذه الخطط الطموحة.

وأوضح أن الشركة تطور 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة، وهو ما يؤكد ثقة الشركة فى العاصمة الإدارية كمشروع قومى واستثمارى واعد، وتتضمن هذه المشروعات «Aurora» والذى يقع على المدخل الرئيسى للعاصمة الإدارية وبالتحديد على محور الأمل الرئيسى بمنطقة MU23 بالقرب من المدينة الرياضية، وهو مشروع تجارى إدارى طبى على مساحة 6300 متر.