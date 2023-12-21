«الرياض مصر» تشهد إقبالا قويا على الحجز بمشروع «peerage» فى أول أيام طرحه

أعلنت شركة الرياض مصر للتطوير العقارى ارتفاع حجم إقبال العملاء على الحجز بمشروع peerage، حيث تلقت الشركة مقدمات حجز لعدد كبير وذلك فى وقت قياسى.

قال حسام عبدالغنى نائب رئيس مجلس إدارة شركة الرياض مصر للتطوير العقاري، إنه منذ طرح المرحلة الأولى للعملاء فقد شهدت إقبالًا قويًا لإبداء جدية الحجز، على أن تبدأ الشركة فى التعاقد رسميًا للعملاء الحاجزين بالمشروع خلال أيام، ويضم المشروع مرحلتين بيعيتين، على أن يبدأ تسليم المشروع خلال 3 سنوات من التعاقد مع العملاء.

ولفت إلى أن الشركة تقدم للعملاء أنظمة سداد مرنة ومتنوعة تناسب العملاء، والتى تم وضعها بناء على دراسات سوقية ومالية قوية، حيث تقدم الشركة نظامى سداد أحدهما بمقدم يصل إلى 10% والباقى على 7 سنوات، أو نظام «نص كاش» والذى يتضمن سداد 25% من قيمة الوحدة كاش مقابل تسهيلات فى الأقساط.

وأضاف أن التوسع فى تسويق المشروع خارج مصر هو جزء أساسى من استراتيجية عمل الشركة التسويقية، حيث إن 25% من عملاء الشركة فى مشروعاتها السابقة من 12 جنسية عربية وأجنبية، فالشركة لديها خبرة فى تسويق مشروعاتها خارج مصر.

وأوضح أن مشروع peerage عبارة عن كومباوند سكنى متكامل، بإجمالى استثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه، ويتواجد المشروع فى موقع متميز على طريق السويس، ويقع على مساحة 10 أفدنة، ويتم تنفيذه بالتمويل الذاتى على مدار 3 سنوات، مشيرا إلى أن الشركة تتعاون مع خبرات وشركاء نجاح أقوياء فى كافة تفاصيل المشروع.