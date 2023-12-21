غاز الكلور يتسبب في إصابة 40 تلميذًا بحالات اختناق بقنا

أصيب أكثر من 40 تلميذاً بمدرسة تحيا مصر 2 الابتدائية المشتركة فى مدينة قـــنا الجديدة قبل التاسعة من صباح اليوم، بإختناق غازات الصرف الصحى والكلور المنبعثة من محطة شركة قــنا لمياه الشرب والصرف الصحى.

فوجئت إدارة المدرسة بحالات الإغماء بين تلاميذ المدرسة عقب استنشاقهم الغازات الخانقة، واستنجدت بمرفق إسعاف قنا.

هرعت سيارات الإسعاف للمدرسة المنكوبة ونقلت 40 تلميذاً وتلميذة إلى مستشفى قنا العام بعاصمة المحافظة؛ لتلقى العلاج ومازال نقل باقى المصابين جارياً والأعداد فى تزايد حتى الآن.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.