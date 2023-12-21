الحبس ستة أشهر للمعتدين على تمريض قويسنا.. والنقيب تصف الحكم بالانتصار للمهنة

قضت محكمة جنح قويسنا في الجنحة رقم 26190 لسنة 2022 بحبس المعتدين على هيئة تمريض مستشفى قويسنا المركزي ستة أشهر مع الشغل والنفاذ و قبول الدعوى المدنية.



وبدورها وصفت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الحكم القضائي بأنه انتصار لكافة أعضاء هيئة التمريض، متقدمة بالشكر للقضاء المصري الذى نصف تمريض قويسنا ورد الحق للممرضات المعتدى عليهن.

وأشارت إلى أن النقابة قامت فور الحادث بتشكيل هيئة دفاع ضمت مستشاري النقابة العامة والمستشار القانوني لنقابة المنوفية لتولى أمر الدفاع عن حقوق هيئة التمريض بمستشفى قويسنا المركزي وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الأمر يوم بيوم حتى رجوع الحق إلى التمريض المعتدى عليه و جموع التمريض المصري.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة الاعتداء على موظفين عمومين وهم ثلاثة من تمريض مستشفى قويسنا المركزى فى شهر ديسمبر عام 2022، وذلك لأربع متهمين وتداولت إجراءات المحاكمة ابتداءًا من شهر مارس 2023 إلى أن قضت محكمة جنح قويسنا بجلسة 7/12/2023 بحبس الأربعة المتهمين ستة اشهر مع الشغل وقبول الدعوى المدنية.