قانون التصالح.. موعد إصدار اللائحة التنفيذية

قانون التصالح.. يهتم الكثير من المواطنين بالموعد الرسمي لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، وفي سياق ذلك أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب محمد وفيق في وقت سابقٍ أن اللائحة التنفيذية تصدر من وقت صدور القانون بـ6 أشهر.

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

وأفاد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات متلفزة، أنه يبدأ التصالح بالمتر من 50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي ولن تتعدى 12%.

التصالح في مخالفات البناء

ويجوز وفقًا لقانون التصالح الجديد التقسيط، وفي حالة السداد الفوري مقابل التصالح في مخالفات البناء، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح في المخالفة.

مقابل التصالح

كما يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.