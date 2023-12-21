برنامج أسرة يختتم البرنامج التدريبي للتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالشرقية

اختتم برنامج أسرة فعاليات التدريب لصيادلة وأطباء القطاع الخاص بعد نجاحه بمحافظتي الفيوم وأسيوط خلال شهر نوفمبر الماضي تحت رعاية وزارة الصحة والسكان.

وبحضور الدكتور/ حسام عباس - رئيس قطاع السكان بوزارة الصحة وتنفيذ هيئة الباثفيندر واسأل - استشير وبالتعاون مع نقابة الصيادلة وبحضور الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب الصيادلة يومي الخميس والجمعة الماضيين وبالتعاون مع نقابة الأطباء بالشرقية في حضور أ.د خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية ولمدة خمسة أيام من الأحد 17 ديسمبر وحتى يوم الخميس 21 ديسمبر وقد اختتم أ.د طارق هلال مدير أنشطة القطاع الطبي الخاص بـ اسال-استشير فعاليات البرنامج التدريبي والذي أكد في كلمته أن نجاح الدورات التدريبية لم يكن لولا تضافر الجهود بين قطاع السكان بوزارة الصحة بقيادة د.حسام عباس والإدارات المختلفة التابعة للقطاع ومديريات الصحة بالمحافظات ونقابات الأطباء والصيادلة مع اسال استشير التي لديها من الخبرات والكوادر الفنية وفريق كبير من المدربين من أساتذة الجامعات المصرية لتدريب جميع الكوادر الطبيه بالقطاع الخاص.

وأوضح الدكتور / عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن التدريب ينفذ للمرة الخامسة للصيادلة بأربع محافظات بالمرحلة الأولى للبرنامج وللمرة الثالثة للأطباء وسيتم تنفيذه في أكثر من محافظة لإشراك القطاع الخاص جنبًا إلي جنب مع القطاع الحكومي لزيادة الإقبال الطوعي للمستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة وتوحيد المعايير القياسية باستخدام الوسائل المختلفة بحسب ما تقره منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

وقد تناول التدريب عدة موضوعات ذات الصلة شملت، مهارات التواصل، والمشورة والمهارات الإدارية فى قطاع الصيدلة بخلاف الموضوعات الأساسية التي تخص تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريبات النظريه والعملية لأطباء القطاع الخاص بثلاث مراكز طبية لتنظيم الأسرة التابعة لمديرية الصحة بالزقازيق.

وفي ختام التدريب تم عرض ومناقشة من قبل المتدربين حول مدى الاستفادة من التدريب وبعدها تم التقاط الصور الجماعية بحضور د/ هالة اللبودي مدير مكتب التدريب بقطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.