هيئة ميناء دمياط تنظم ندوة تثقيفية حول" الصحة الإنجابية ومواجهة العنف ضد المرأة "

نظمت إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط، الندوة التوعوية عن الصحية الإنجابية والعنف ضد المرأة بحضور ما يزيد على 150 من السيدات والآنسات العاملات بالهيئة للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة والتوعية عن الشائعات الخاطئة.

وذلك بالتعاون والتنسيق بين وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل ووحدة تكافؤ الفرص بهيئة ميناء دمياط و وزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للموارد البشرية بالهيئة .



جاء ذلك بحضور أعضاء وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل وعدد كبير من السيدات العاملات بالهيئة حيث تطرقت فاعليات الندوة التثقيفية لعدد من الموضوعات أهمها توضيح مفهوم الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة والأسس الصحيحة لتربية الأبناء إلى جانب توضيح مفهوم العنف ضد المرأة وأفضل السبل لمواجهته.

كما تضمنت الندوة نقاشات متبادلة بين السادة الحضور والعاملات بالهيئة اللذين أشادوا بمدى الاستفادة التى أثمرت عنها تلك النقاشات من رفع الوعى الصحى والإجتماعى . ويأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالأسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص، وذلك بتقديم تيسيرات الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل برفع الوعى الصحى للعاملين وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة وتوعية السيدات العاملات، وإعمالا لمبدأ عقد الشراكات مع الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وتحت رعاية اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة.

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