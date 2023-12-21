الكشف على أكثر من 1300 مواطن خلال قافلة طبية بقرية العدر بأسيوط

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن مديرية الصحة والسكان نظمت قافلة طبية مجانية بقرية العدر التابعة لمركز اسيوط ضمن فعاليات القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأكد زين، أن القافلة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 1310 مواطن في 9 تخصصات طبية « أمراض باطنية، أطفال، و جراحة ، جلدية ، أسنان ، أنف وأذن وحنجرة ، نساء و تنظيم الأسرة»، فضلا عن إجراء فحوصات طبية مثل أشعة صوتية و أشعة عادية بالإضافة إلى تحاليل الفحص المبدئى للسكر والضغط وعمل تحاليل سكر تراكمي وتحاليل دم وطفيليات بالإضافة لعمل ندوات تثقيفية وقرارات علاج نفقة دولة واستبيانات، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبها أوضحت دكتورة مروة احمد حسانين منسق القوافل الطبية بأسيوط إنه إلى جانب ما تقدمه القافلة الطبية من خدمات طبية وخدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد عدد من ندوات لتوعية للأهالي بالصحة الإنجابية وخطورة الزيادة السكانية، والوقاية من الأمراض المختلفة..

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