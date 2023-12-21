فوائد تناول الجرير.. أبرزها يقوي العظام ويعزز المناعة

الجرجير من النباتات الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، فهي ليست مجرد مكون يوضع على الطعام ليضيف مذاق مميز أو ليساعد على الشبع فقط، بل هو من الأطعمة السحرية المفيدة لجسمك وشعرك وبشرتك، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائده السحرية للجسم.





فوائد الجرجير للجسم:

إنقاص الوزن:

يساعد الجرجير على فقدان الوزن، فيتميز بسعراته البحرارية المنخفضة، بالإضافة إلى أنه غني بالألياف والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم، مما تعمل على ملء المعدة والشعور بالشبع فترة طويلة، لذا فإن تناوله بانتظام سيساعدك في خسارة الوزن الزائد بطريقة صحية.



تعزيز المناعة:

يحتوي الجرجير على فيتامين ج بنسبة كبيرة، مما يجعله خياراً مناسباً لتعزيز مناعة الجسم، وحمايته من الجذور الحرة التي تسبب الالتهابات والعديد من المشاكل الصحية الأخرى، وإضافة إلى ذلك فإنَه يحتوي أيضًا على عنصر النحاس الذي يساعد على تكوين خلايا الدم البيضاء، التي تعزز بدورها جهاز المناعة في الجسم.



يقوي العظام:

يحسن الجرجير صحة العظام ويعمل على الحد من هشاشة العظام، نظرًا لاحتوائه على الكالسيوم الذى يعزز كثافة العظام، وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.



الوقاية من السرطان:

يعرف الجرجير بغناه بالبيتا كاروتين والكاروتينات الأخرى، وهي من مضادات الأكسدة القوية، وربط الكثير من الباحثين بين الكاروتينات والقدرة على تقليل الجذور الحرة في الجسم، هذا يؤدي إلى تقليل الإجهاد التأكسدي وانخفاض خطر تلف الخلايا والسرطان، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والرئة والقولون.

تحسين صحة القلب:

يمكن أن يساعد تناول الجرجير في دعم صحة قلبك، فهناك علاقة كبيرة بين مضادات الأكسدة وخفض ضغط الدم وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وحتى انخفاض خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

يعالج مشاكل الشعر:

يحتوي الجرجير على نسبة عالية من فيتامين B، الذي يقوم بدوره في تعزيز بصيلات الشعر وحمايته من التلف، كما أنه يغذى الشعر ويمنع تساقطه ويساعد على نموه، بالإضافة إلى أنه يمنجه الترطيب واللمعان والقوة المطلوبة للحصول على شعر صحي وجذاب.

يعالج مشاكل البشرة:

يعمل الجرجير على نضارة البشرة وحمايتها من التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما أنه يفتح البشرة ويمنع ظهور حب الشباب والبثور المزعجة، بالإضافة إلى أنه يرطب البشرة ويغذيها جيدًا.

فوائد تناول الجرجير أثناء الدورة الشهرية:

الجرجير هو من الخضار الورقية المفيدة أثناء فترة الحيض، حيث يحتوي على نسب عالية من الماء، المغنيسيوم والحديد، ومن فوائد الجرجير أنه يساعد في تخفيف الآلام المصاحبة للدورة الشهرية، مثل الانتفاخ، التعب والصداع.