التموين تستورد ٥٠ ألف طن سكر خام

تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية على استيراد كمية ٥٠ ألف طن سكر خام.

ومن المقرر وصول الكمية المتعاقد عليها خلال الفترة من 15 حتى 29 فبراير 2024 وذلك لتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من سلعة السكر مع الأخذ في الاعتبار بدء إنتاج السكر من قصب السكر خلال شهر يناير المقبل وإنتاج السكر من بنجر السكر خلال شهر مارس المقبل.

ومن جانبها قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات كبيرة من السكر الحر بالمجمعات الاستهلاكية وبقالة التموين وفروع جمعيتى والسلاسل التجارية بسعر ٢٧ جنيها .ووفقا لنا أعلنته وزارة التموين تحصل البطاقة التموينية المكونة من ٣ أفراد فأقل على كيس سكر حر واحد وتحصل البطاقة المكونة من ٤ أفراد فأكتر على ٢ كيس سكر حر بسعر ٢٧ جنيها وذلك بالإضافة للحصة التموينية المقرر لكل بطاقة والتى تبلغ ٦ كيلو سكر كحد أقصى.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنتهاء أزمة السكر فى السوق المحلى بعد قيام البورصة السلعية بتوفير السكر للقطاعين الصناعي والتجارى دون حد أقصي ومع بداية محصول القصب الشهر القادم سوف تزداد الكميات المطروحة بالأسواق