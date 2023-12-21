حماس: مصر تبذل جهوداً كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة (فيديو)

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن حماس لها رؤية واحدة و قيادة واحدة، وموقف ثابت وواضح، مؤكداً أن مصر تبذل جهوداً كبيرة لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

لانتحدث عن هدنة مؤقتة و لكن نتحدث عن وقف شامل للعدوان

وأضاف طاهر النونو خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc masr"، مساء الأربعاء : "لانتحدث عن هدنة مؤقتة و لكن نتحدث عن وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على غزة وإدخال المساعدات وزيادتها، و إنهاء الاحتلال"

وتابع المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس:"حماس تتحدث بلغة واحدة، وصوت واحد يتحدث به جميع قادتها"

وجدد رئيس الرابطة الطبية الأوربية، البروفيسور فؤاد عوده، والدكتورعبد الفتاح عبد الباقى عضو المجلس الإدارى للرابطة، نداءه إلى نقابة الأطباء المصرية ونقابة اطباء القاهرة واتحاد الأطباء العرب بالقاهرة، وجميع اتحادات الأطباء الفلسطينيون و العرب في أوروبا للعمل معا و فورا لدعم المستشفيات و الجيش الابيض الفلسطيني في غزة و الضفة الغربية.

وقال "عودة"، أن “اميم وكوماي” قد أعلنت عن اخر احصائيات من الأطباء الفلسطينيون للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حيث تشير عن استمرار الكارثة الصحية و الإنسانية.

وإليكم اخر احصائيات من الأطباء وعاملين في مجال الصحة الفلسطينيون للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، كما ذكرها البروفيسور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية و نقابة الأطباء من أصل أجنبي في إيطاليا.



- وصل للمستشفيات 214 شهيد و 300 اصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الانقاض وفي الطرقات.

- ارتفاع حصيلة الشهداء الى 19.667 شهيد و 52.586 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

- تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف الى تشريد 800 الف نسمة وحرمان الاف الجرحى والحوامل والاطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية

- استشهاد 310 كادر صحي وتدمير 102 سيارة اسعاف وخروجها عن الخدمة

- تم استهداف 140 مؤسسة صحية واخراج 23 مستشفى و 53 مركز صحي

- مغادرة 413 جريح فقط منذ بدء العدوان وهذا اقل من 1% من عدد الاصابات فقط مما يجعل الالية المتبعة تساهم في قتل الجرحى ونطالب الاطراف الدولية بتوفير الية عاجلة وفاعلة لانقاذ حياة الجرحى

- نداء البروفيسور فواد عودة الى جميع اتحادات الاطباء الفلسطينيون و العرب في العالم "اوليتنا خروج 5000 جريح بشكل عاجل للعلاج بالخارج قبل ان يتوفوا و غزة بحاجة الى1000شاحنة يوميا لمدة 6 أشهر لعلاج جميع الجرحى و المصابين و المرضى والأطفال والنساء بالإضافة إلى أطباء متخصصين و ممرضين و تشغيل جميع المستشفيات من جديد".